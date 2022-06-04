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台中男攀桃山登山步道失蹤 父親再相遇竟是天人永隔
台中邱姓男子日前攀登桃山登山步道，原定1日晚間返家，但邱父苦等不到兒子，隔日報警失蹤；有民眾昨早8時許通報消防局，在桃山登山步道0.2公里旁，發現民眾落水，消防隊員抵達時已明顯無生命跡象，經警確認，確認為邱男。
台中邱男(42歲)日前攀登桃山登山步道，原定1日晚間返家，但其父親卻苦等不到兒子回家，擔心發生意外，於是向和平警方報失蹤案，並請消防局梨山分隊準備搜救。
消防局昨早8時許接獲民眾報案，表示在桃山登山步道0.2公里旁深潭處，發現有民眾落水，梨山分隊立即派遣2車6人，由小隊長黃暉銘帶隊前往救援；搜救人員於10時許抵達現場，發現溺者已明顯無生命跡象，於是運用獨輪車將其運往登山口，並由救護車送至梨山衛生所，經勝光所警員確認，就是失蹤邱男。
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