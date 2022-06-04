錯過女友會合點 重機男迴轉遭撞飛 魂斷台1線海豚灣

省道台一線454公里路段（屏東縣枋山鄉海豚灣統一超商附近）又傳死亡車禍！一名劉姓男子（21歲）3日凌晨2點多在成功路口迴轉時，遭一輛小客車撞上，劉男被撞飛拖行，傷重不治慘死，小客車駕駛陳姓男子（20歲）及另一名乘客輕傷，警方表示，雙方駕駛酒測值為0，已進一步調查肇事原因，全案依過失致死罪函送。

警方調查，劉男當時騎乘大型重型機車，行駛在台一線北上車道，至成功路口迴轉時，與一輛南下自小客車發生交通事故。路口監視器畫面顯示，劉男迴轉時一度剎停，見無來車加速穿越，但才過一個車道就被撞上，劉男遭猛烈撞擊噴飛，小客車最後撞上中央分隔島，車頭全毀，兩車零件噴飛，現場滿目瘡痍。

據了解，劉男與女性友人相約在事故地點的海豚灣超商見面，疑因騎過頭錯過，才折返迴轉，女友在超商苦等，最後卻接獲通知指劉男已傷重不治死亡，當場崩潰痛哭。