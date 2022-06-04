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花蓮資源回收車輾斃倒垃圾老婦 警加強交安宣導

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮日前發生資源回收車輾死倒垃圾老婦的意外，吉安警方近日到街頭加強宣導，呼籲民眾不要將油漆罐、有害化學溶劑等危險物品丟入垃圾車，車斗壓縮時不要靠近，以免遭碎片噴濺受傷。

花蓮市公所清潔隊一輛資源回收車，5月31日出勤，傍晚行駛到榮正街時，不明原因將一名要倒垃圾的老婦人捲入左前車輪下。老婦人下半身被輾過，當場死亡。

吉安警分局近日上街頭加強宣導。警方表示，有些民眾為了趕時間，會騎機車追逐拋丟，是非常危險的行為。大車駕駛座較高、車身長，不容易發現車頭及後方狀況，若有人車突然竄出，無法立即判斷，來不及反應。步行者靠近大車時，要注意內輪差與視野盲區，保障自身安全。

宜蘭縣蘇澳鎮4年前曾發生垃圾車氣爆意外，造成3人受傷，14戶民宅玻璃受損。警方提醒，不要將未使用完畢的油漆罐、有害化學溶劑等危險物品隨意丟入，否則可能因為車斗壓縮垃圾時，擠壓造成爆炸。此外，也擠壓可能會造成碎片或汁液噴濺，清潔隊隨車人員都會提醒民眾不要過於靠近，保持適當安全距離。

吉安警分局說，交通安全與日常生活息息相關，但也最容易被忽略，倒垃圾雖是生活小事，但潛藏交通安全，提醒民眾從日常生活中建立交通安全觀念，多一分注意，就可以避免不幸憾事發生的可能。

吉安警方上街頭宣導，提醒民眾倒垃圾時也要重視交通安全。圖／警方提供
吉安警方上街頭宣導，提醒民眾倒垃圾時也要重視交通安全。圖／警方提供
花蓮市公所一輛資源回收車5月31日執行勤務時，不明原因輾斃倒垃圾的老婦。圖／民眾提供
花蓮市公所一輛資源回收車5月31日執行勤務時，不明原因輾斃倒垃圾的老婦。圖／民眾提供

吉安 垃圾車 資源回收

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