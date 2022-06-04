快訊

錯過女友會合點 重機男迴轉遭撞飛 魂斷台1線海豚灣

機車騎士闖紅燈錄影檔被洗掉 纏訟1年半逆轉判照罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3小貓關鼠籠兜售 新竹阿婆聽恐罰300萬嚇壞 後續超展開

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

80多歲老婦日前被檢舉邊賣菜邊兜售小貓，3隻小貓全關在老鼠籠內，警方與動保人士獲報到場，由於老婦違反動保法，她得知最高可能面臨300萬元罰鍰當場嚇壞。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會獲悉後家訪得知阿婆家境清寒，不識字也不諳法令，後續將全力協助，不少網友獲悉阿婆窘境也紛紛主動表明要捐物資，幫忙度過困境。

事發在上月底，有民眾發現新竹縣湖口鄉市場有個在銀行前方賣菜的阿婆，竟在販售小貓，3隻小貓全擠在老鼠籠內，稱1隻小貓賣500元，熱心民眾發現通報動保單位並報警處理。

消息傳開後引起不少關心動保的民眾關注，警方也立刻拍照蒐證並帶回派出所了解，高齡80多歲的阿婆賣菜賣到一半，突然被警方找上門，並坐上警車到派出所做筆錄，聽到有人說可能最高要開罰300萬元，當場嚇壞。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會理事長邵柏森說，阿婆無牌販售貓犬已經觸犯動保法，新竹縣家畜防治所當天已沒入3隻貓咪，目前確認健康狀況尚可，因阿婆戶籍在桃園，警方也把動保案件移往桃園辦理。

邵柏森親自家訪了解阿婆家庭狀況，發現阿婆平時與50多歲的兒子相依為命，老舊住處簡陋、環境堪憂，平時還用柴燒水喝；阿婆因患有腎病長期服藥，母子倆平時靠種田、賣菜，領領微薄補助簡單度日，並非外傳的很有錢，阿婆有時賣完菜會搭計程車回家，都是出自兒子的一片孝心。

邵柏森表示，阿婆聽到要罰款感到憂心苦惱，不知該去哪籌錢，講到一半不僅哽咽快哭了，這類案件一般初犯是罰10萬元，實際裁處仍得看後續約談與調查結果，若真的被罰錢，他已經跟阿婆表示會協助全額處理費用，並提醒阿婆絕對不要再碰來歷不明的動物，後續也會持續追蹤處理。

邵柏森經過阿婆一家人同意將家訪經過與照片放上臉書，強調動物是弱勢中的弱勢，觸犯動保法該罰就罰，但親自了解阿婆是不懂法令且家境貧困，他也表明會盡力協助，不少網友看了也感動，紛紛表示要捐贈物資或家電用品，希望阿婆生活能好過一點。

80多歲的阿婆日前在湖口市場賣小貓，3隻小貓全擠在鼠籠裡，引發眾怒。圖／邵柏森提供
80多歲的阿婆日前在湖口市場賣小貓，3隻小貓全擠在鼠籠裡，引發眾怒。圖／邵柏森提供
80多歲的阿婆日前在湖口市場賣小貓，因觸犯動保法，動保團體親自到家中訪視，清寒的阿婆相當苦惱。圖／邵柏森提供
80多歲的阿婆日前在湖口市場賣小貓，因觸犯動保法，動保團體親自到家中訪視，清寒的阿婆相當苦惱。圖／邵柏森提供
80多歲的阿婆日前在湖口市場賣小貓，3隻小貓全擠在鼠籠裡，引發眾怒。圖／邵柏森提供
80多歲的阿婆日前在湖口市場賣小貓，3隻小貓全擠在鼠籠裡，引發眾怒。圖／邵柏森提供
80多歲的阿婆日前在湖口市場賣小貓，因觸犯動保法，動保團體親自到家中訪視，清寒的阿婆相當苦惱。圖／邵柏森提供
80多歲的阿婆日前在湖口市場賣小貓，因觸犯動保法，動保團體親自到家中訪視，清寒的阿婆相當苦惱。圖／邵柏森提供

小貓 新竹 動保法

延伸閱讀

竹市立動物園有喜！絨鼠、水豚家族添小寶寶 萌樣可愛

小貓第一次到市場賣菜 「端坐一排玉米上」緊盯路人認真推銷：很好吃喔

貓奴收編奶喵不到一天 牠秒「立正姿勢躺平」手腳併攏大爆睡萌翻20萬人

黏人奶貓「住進獸醫上衣口袋」 迷你毛毛頭探出露無辜眼神網全暈：太萌

相關新聞

3小貓關鼠籠兜售 新竹阿婆聽恐罰300萬嚇壞 後續超展開

80多歲老婦日前被檢舉邊賣菜邊兜售小貓，3隻小貓全關在老鼠籠內，警方與動保人士獲報到場，由於老婦違反動保法，她得知最高可...

黑色賓士自撞竹中火車站 車毀變形 釀2死2傷

新竹縣竹東鎮今天凌晨發生一起死亡車禍！28歲邱姓男子開著一輛黑色賓士，與同車3名友人，正從竹東鎮往新竹市區方向行駛，卻在...

錯過女友會合點 重機男迴轉遭撞飛 魂斷台1線海豚灣

省道台一線454公里路段（屏東縣枋山鄉海豚灣統一超商附近）又傳死亡車禍！一名劉姓男子（21歲）3日凌晨2點多在成功路口迴...

影／墾丁大街裸男當街摔碎酒杯 還醉嗆清潔員反被打趴

端午3天連假才開始，墾丁大街就發生鬥毆事故。一名男子3日深夜裸身在大街喝酒，不明原因突然當街砸酒杯，引發清潔人員關切，當...

夫妻搭艇賞澎湖花火觸礁沉沒 「蠔野人號」快艇神救援

澎湖國際海上花火節昨晚傳出一艘快艇在西瀛虹橋外海觸礁進水沈沒，船上人員跳海求生，所幸「蠔野人號」快艇及時救援，4人平安獲...

還沒新居落成已被潛入居住1月 屋主怒揪出入侵者

建築工人黃姓男子得知剛購買新房子的屋主還沒有搬入居住，涉嫌潛入新房子內睡覺、梳洗，一日屋主到新屋查看，發現尿漬、糞便，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。