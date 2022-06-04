3小貓關鼠籠兜售 新竹阿婆聽恐罰300萬嚇壞 後續超展開

80多歲老婦日前被檢舉邊賣菜邊兜售小貓，3隻小貓全關在老鼠籠內，警方與動保人士獲報到場，由於老婦違反動保法，她得知最高可能面臨300萬元罰鍰當場嚇壞。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會獲悉後家訪得知阿婆家境清寒，不識字也不諳法令，後續將全力協助，不少網友獲悉阿婆窘境也紛紛主動表明要捐物資，幫忙度過困境。

事發在上月底，有民眾發現新竹縣湖口鄉市場有個在銀行前方賣菜的阿婆，竟在販售小貓，3隻小貓全擠在老鼠籠內，稱1隻小貓賣500元，熱心民眾發現通報動保單位並報警處理。

消息傳開後引起不少關心動保的民眾關注，警方也立刻拍照蒐證並帶回派出所了解，高齡80多歲的阿婆賣菜賣到一半，突然被警方找上門，並坐上警車到派出所做筆錄，聽到有人說可能最高要開罰300萬元，當場嚇壞。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會理事長邵柏森說，阿婆無牌販售貓犬已經觸犯動保法，新竹縣家畜防治所當天已沒入3隻貓咪，目前確認健康狀況尚可，因阿婆戶籍在桃園，警方也把動保案件移往桃園辦理。

邵柏森親自家訪了解阿婆家庭狀況，發現阿婆平時與50多歲的兒子相依為命，老舊住處簡陋、環境堪憂，平時還用柴燒水喝；阿婆因患有腎病長期服藥，母子倆平時靠種田、賣菜，領領微薄補助簡單度日，並非外傳的很有錢，阿婆有時賣完菜會搭計程車回家，都是出自兒子的一片孝心。

邵柏森表示，阿婆聽到要罰款感到憂心苦惱，不知該去哪籌錢，講到一半不僅哽咽快哭了，這類案件一般初犯是罰10萬元，實際裁處仍得看後續約談與調查結果，若真的被罰錢，他已經跟阿婆表示會協助全額處理費用，並提醒阿婆絕對不要再碰來歷不明的動物，後續也會持續追蹤處理。