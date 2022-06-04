熱炒店酒客調侃酒促妹引發鬥毆 噴辣椒水釀5傷　

高雄市三民區一家熱炒店今晨發生鬥毆事件，羅姓酒客和友人及酒促妹聚餐飲酒時，因不滿鄰桌許姓男子等3人結帳時，還不斷出言虧酒促妹，雙方起爭執打了起來，酒促妹勸架也被擊倒在地，其中一方拿出辣椒水當武器噴灑，混架中，警方趕抵將兩派人馬支開，現場共造成5人受傷。

警方指出，羅姓男子（47歲）和陳姓友人（45歲）今天凌晨在三民區十全路一家熱炒店飲酒吃消夜，當時熱炒店中有劉姓酒促小姐（35歲）推銷酒類，羅男找劉女一起坐下聊天喝酒，隨後由劉女幫忙結帳。

當時羅男隔壁桌的許姓男子（33歲）、黃姓男子（32歲）及蘇姓男子（32歲）等三人欲結帳時，見劉女和羅男等人聊天又幫忙結帳，出言調侃劉女，引發羅男不滿，雙方互看不順眼，發生口角衝突，當場在店內打了起來。

兩派人馬就地拿椅子互砸，劉女前往勸架，也被其中一人不慎出拳時擊倒在地，混亂中，許男這方有人拿出辣椒水朝羅男等人噴灑，現場有人被辣到睜不開眼睛，轄區警方獲報趕抵現場，將打架的人支開，喝令在場人不許動。

鬥毆現場，造成5人受傷，其中羅男頭部撕裂傷，血流滿面，幸送醫無大礙，警方將6人帶回查辦，因雙方堅持提告，訊後依聚眾鬥毆罪、傷害等罪嫌移送法辦。