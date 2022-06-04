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尋子電影「費爾的旅程」熱映 前警犬隊長協尋成莫逆交

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

熱映中的跨洋尋子電影「費爾的旅程」，記錄紐西蘭父親費爾1998年來台在嘉義縣阿里山尋兒的感人故事，卻未在發生地的嘉義電影院上映，讓當年參與援救的嘉縣警局前警犬隊長蔡慶榮及地方人士感到遺憾，蔡說，「嘉義市三家電影院都不上映，真的是近廟欺神！」

紐西蘭畫家費爾跨海六度來台，上阿里山尋找登山失蹤的兒子魯本，雖遍尋無著，卻愛上台灣，與當年援救的前警局警犬隊長蔡慶榮及退休外事科長賴建成結成莫逆之交，2015年1月12日抵台將尋子經歷集結成書「眠月之山」出版，到嘉義市送書給蔡慶榮及賴建成，答謝恩人。

黎明狗學校校長蔡慶榮說，由紀錄片導演、靜宜大學大眾傳播學系副教授陳勇瑞拍攝的「費爾的旅程」，全台轟動，在台北桃園台中新竹台南高雄上映，但24年前發生在阿里山的山難事件電影，嘉義電影院都不上映，真的是近廟欺神。

陳勇瑞說，由於戲院放映是由戲院決定，目前嘉義的戲院沒有意願。未來會想辦法在嘉義的文化中心等藝文單位，尋找放映的可能性。

賴建成是當年搜救指揮官，退休拉小提琴自娛娛人，與友人組樂團，費爾抵台都會找他，賴建成說，費爾尋子事過境遷，他對未能協助費爾找到兒子，感到愧疚，但看到費爾對兒子不在人世已放下，感到欣慰。

「費爾跨海尋子親情，讓人感動！」蔡慶榮說，看到費爾，讓他想起當年培訓明星警犬「龍神」，他為嘉警局組全台首支警犬隊，84 年解散，「龍神」跟他上阿里山搜尋魯本，4天走50公里，搜救人員體力不支，「龍神」仍拚命搜尋，讓費爾感動落淚，費爾回紐西蘭對「龍神」念念不忘，向紐西蘭媒體誇讚台灣警犬一流。龍神死亡後，獲市長頒紀念獎牌表揚。

「感謝台灣恩人！」費爾說，來台一定找好友賴建成及蔡慶榮，他將兩人協助搜救經過寫入書中，或許搜救過程台灣好友覺得沒什麼，但他希望透過書中回憶，讓世人知道台灣人愛心熱情，像鏡子投射福爾摩沙的美。

紐西蘭畫家費爾(中)跨海六度來台，上阿里山尋找登山失蹤的兒子魯本，雖遍尋無著，卻愛上台灣，與當年援救的前警局警犬隊長蔡慶榮(右)及退休外事科長賴建成)(左)結成莫逆之交，2015年1月12日抵台將尋子經歷集結成書「眠月之山」出版，送給蔡慶榮及賴建成，答謝恩人。圖／聯合報資料照片
紐西蘭畫家費爾(中)跨海六度來台，上阿里山尋找登山失蹤的兒子魯本，雖遍尋無著，卻愛上台灣，與當年援救的前警局警犬隊長蔡慶榮(右)及退休外事科長賴建成)(左)結成莫逆之交，2015年1月12日抵台將尋子經歷集結成書「眠月之山」出版，送給蔡慶榮及賴建成，答謝恩人。圖／聯合報資料照片
跨洋尋子電影費爾的旅程熱映，前嘉義縣警犬隊長蔡慶榮帶狗協尋傳佳話。記者魯永明／翻攝
跨洋尋子電影費爾的旅程熱映，前嘉義縣警犬隊長蔡慶榮帶狗協尋傳佳話。記者魯永明／翻攝
跨洋尋子電影費爾的旅程熱映，前嘉義縣警犬隊長蔡慶榮帶狗協尋傳佳話。記者魯永明／翻攝
跨洋尋子電影費爾的旅程熱映，前嘉義縣警犬隊長蔡慶榮帶狗協尋傳佳話。記者魯永明／翻攝

嘉義 警犬 電影

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