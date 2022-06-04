惡劣！詐騙集團轉詐急需用錢民眾 行徑曝光 警籲小心

疫情期間許多民眾失業、或防疫在家無法外出工作，詐騙集團連經濟弱勢的人也要騙，抓住急需周轉用錢迫切心理，假冒銀行、放款公司打出「貸款廣告」並以借款流程簡單誘使上門申辦，落入詐騙陷阱；警方今天公布最新案例、提醒民眾小心。

台南市永康區一名女子日前因故急需用錢10萬元，看見手機一則「不抵押、不照會、免保人」的線上貸款簡訊，未多想依網址加入LINE自稱「陳婉溱」者好友，並依指示登入連結網址填寫「申貸資料」，以為馬上可以借到錢。

隨後女子接到「客服」來電指她的銀行卡號輸入錯誤，懷疑她「涉及惡意騙貸，已將貸款資金凍結」，需要先繳納「解凍金」才能一併取得貸款；女子慌了，為了取得貸款，立即向友人借款3萬元支付「解凍金」。

沒想到錢匯了「客服」又來電稱「流水帳系統檢測有誤」，要求女子需配合再匯款3萬元，「流水帳刷達標」才可讓貸款入帳，但她已借不到錢，又怕無法順利申辦貸款，便到住家附近的永康派出所求助。

員警聽完女子描述，告訴她這是網路詐騙手法，所謂的「解凍保證金」及「流水帳系統檢測有誤」都是詐騙話術及套路，都是要騙被害人匯款轉帳，勸女子勿再行匯款轉帳，以免再被騙，經濟壓力更大。