床下藏千顆子彈另有軍方步槍子彈 身分曝光港警隊司機
過世近1年獨居的張姓男子，親屬整理他的遺物時，在床下發現1千多顆子彈，檢警發現其中還另有一顆疑為軍方步槍子彈，並非全部是點三八子彈。基隆港務警察總隊今晚證實，張男為聘雇司機，並非警職，已退休6年多，對子彈來源「百思不得其解」，來源是警方、軍方或其他管道，有待鑑驗結果才能解謎。
基隆港務警察總隊今晚證實，68歲張姓男子平時在港警總隊擔任司機，工作就是開車，因身體不好申請提早退休，至今已約有6年，退休前無異狀，這些子彈是退休前還是退休後取得，目前無法得知。
港警人員指出，民國80多年時，換發退役的點三八子彈都必須繳庫，不太可能有這麼大的量1千多顆子彈可以私藏，對這些子彈實在無法理解怎麼來的，到底是來自警方、軍方或其他管道，目前只能說是個謎。
黃姓男子今天下午2時30分，與多名親友一起抱著一個紙箱，到基隆市警一分局忠二路派出所報案，指今天整理住華四街68歲張姓伯父遺物時，在他床下發現藏放子彈。警方疑為舊式的點三八制式子彈已送刑事局採驗，並報請基隆地檢署指揮偵辦，追查子彈來源。
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