快訊

藏床下千餘子彈死者港警隊聘雇退休 查是否警換發舊彈

床下藏千顆子彈另有軍方步槍子彈 身分曝光港警隊司機

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

過世近1年獨居的張姓男子，親屬整理他的遺物時，在床下發現1千多顆子彈，檢警發現其中還另有一顆疑為軍方步槍子彈，並非全部是點三八子彈。基隆港警察總隊今晚證實，張男為聘雇司機，並非警職，已退休6年多，對子彈來源「百思不得其解」，來源是警方、軍方或其他管道，有待鑑驗結果才能解謎。

基隆港務警察總隊今晚證實，68歲張姓男子平時在港警總隊擔任司機，工作就是開車，因身體不好申請提早退休，至今已約有6年，退休前無異狀，這些子彈是退休前還是退休後取得，目前無法得知。

港警人員指出，民國80多年時，換發退役的點三八子彈都必須繳庫，不太可能有這麼大的量1千多顆子彈可以私藏，對這些子彈實在無法理解怎麼來的，到底是來自警方、軍方或其他管道，目前只能說是個謎。

黃姓男子今天下午2時30分，與多名親友一起抱著一個紙箱，到基隆市警一分局忠二路派出所報案，指今天整理住華四街68歲張姓伯父遺物時，在他床下發現藏放子彈。警方疑為舊式的點三八制式子彈已送刑事局採驗，並報請基隆地檢署指揮偵辦，追查子彈來源。

床下藏千顆子彈竟有軍方步槍子彈，身分曝光港警隊司機。記者游明煌／翻攝
床下藏千顆子彈竟有軍方步槍子彈，身分曝光港警隊司機。記者游明煌／翻攝

基隆港 警察 港警

延伸閱讀

藏床下千餘子彈死者港警隊聘雇退休 查是否警換發舊彈

整理過世親友遺物赫見床下藏千顆子彈 檢警追來源

寫白灰卻沒賣檳榔！這裡還是藏槍彈的地下匯兌大本營

宜蘭男違規拒檢開槍射警 殺人未遂等罪判入獄10年

相關新聞

整理過世親友遺物赫見床下藏千顆子彈 檢警追來源

基隆市一名獨居的張姓70多歲男子，去年7月因病過世，並沒有子女，他的親屬今天整理其遺物時，在他的床下發現一個沉重紙箱，打...

藏床下千餘子彈死者港警隊聘雇退休 查是否警換發舊彈

過世近1年獨居的張姓男子，親屬整理他的遺物時，在床下發現1千多顆子彈，警方已送刑事局鑑驗。據查，死者為港警隊聘雇人員退休...

女大生誤闖柴山軍事管制區 繞圈圈迷途8小時獲救

高雄市一名高姓女大生昨日上午獨自爬柴山，誤闖軍事管制區，迷途8小時；警消獲報前往搜救，在當晚7時許於知名網紅景點「二戰日...

同樣違停賓士罰900豐田罰300？ 警挨罵開單看廠牌

台中洪姓女子開賓士違停黃線遭開單罰900元，她事後發現前方開豐田友人停紅線，卻只被罰300元，質疑警方「看車廠牌開罰金額...

床下藏千顆子彈另有軍方步槍子彈 身分曝光港警隊司機

過世近1年獨居的張姓男子，親屬整理他的遺物時，在床下發現1千多顆子彈，檢警發現其中還另有一顆疑為軍方步槍子彈，並非全部是...

汽車依規定停路邊停車格 遭天降男子墜落砸中

新北市中和區今天發生一起墜樓意外，徐姓男子被人發現從高處墜落，撞到路邊停車格內汽車，再掉落至一旁馬路上，因頭部及身體多處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。