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藏床下千餘子彈死者港警隊聘雇退休 查是否警換發舊彈

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藏床下千餘子彈死者港警隊聘雇退休 查是否警換發舊彈

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

過世近1年獨居的張姓男子，親屬整理他的遺物時，在床下發現1千多顆子彈，警方已送刑事局鑑驗。據查，死者為港警隊聘雇人員退休，這批子彈老舊為點三八口徑，與20多年前警方換發的舊子彈很像，追查是否換發舊彈，為何會成為私人收藏，警方也難以理解，釐清調查中。

黃姓男子今天下午2時30分，與多名親友一起抱著一個紙箱，到基隆市警一分局忠二路派出所報案，指今天整理住華四街68歲張姓伯父遺物時，在他床下發現藏放子彈，嚇了一大跳。警方疑為舊式的點三八制式子彈已送驗，並報請地檢署追查來源，警方目前將黃男列為發現人，等待檢方指示。

據了解，張男的親戚只知死者在基隆港的港警隊退休，但交往情況並不清楚，對為何會有子彈也非常錯愕。警方懷疑這批子彈可能與退休前的工作有關，但還要進一步釐清。

警方目前採用的是90手槍子彈，不排除這些子彈是20多年前換裝的點三八舊子彈，因如是警方的舊彈，都有批號可查驗，待鑑驗結果出來即可釐清。警方發現子彈包裝完整且塵封很久的時間，很像是以前用的子彈。

藏床下千餘子彈死者港警隊聘雇退休，查是否警換發舊彈。記者游明煌／翻攝
藏床下千餘子彈死者港警隊聘雇退休，查是否警換發舊彈。記者游明煌／翻攝

基隆港 港警 獨居

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