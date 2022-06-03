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藏床下千餘子彈死者港警隊聘雇退休 查是否警換發舊彈

汽車依規定停路邊停車格 遭天降男子墜落砸中

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區今天發生一起墜樓意外，徐姓男子被人發現從高處墜落，撞到路邊停車格內汽車，再掉落至一旁馬路上，因頭部及身體多處傷勢嚴重，警方趕抵時，已無生命跡象，當場身亡，警方將於明天報請檢察官相驗。

新北市中和警方今天下午1時許，接獲民眾報案指出，在中和區秀朗橋頭附近公寓發生墜樓意外，報案人發現一名男子從路邊公寓掉落，撞擊到路邊停車格內的汽車後便側躺於地面上，一動也不動。

警方與救護人員趕抵現場後，發現墜落男子因頭部及全身多處骨折，傷勢嚴重，已無生命跡象，未送醫。經查，死者為住在案發地點旁公寓的46歲徐姓男子，死者家屬也願意協助受害車主維修受損汽車。

據了解，徐男疑似不堪疾病纏身所苦，但確實事發原因仍有待警方進一步調查釐清，並於明天報請新北地檢署檢察官相驗。

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新北市中和區今天發生一起墜樓意外，徐姓男子被人發現從高處墜落，撞到路邊停車格內汽車，再掉落至一旁馬路上，當場身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今天發生一起墜樓意外，徐姓男子被人發現從高處墜落，撞到路邊停車格內汽車，再掉落至一旁馬路上，當場身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今天發生一起墜樓意外，徐姓男子被人發現從高處墜落，撞到路邊停車格內汽車，再掉落至一旁馬路上，當場身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今天發生一起墜樓意外，徐姓男子被人發現從高處墜落，撞到路邊停車格內汽車，再掉落至一旁馬路上，當場身亡。記者王長鼎／翻攝

檢察官

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