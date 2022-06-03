整理過世親友遺物赫見床下藏千顆子彈 檢警追來源

基隆市一名獨居的張姓70多歲男子，去年7月因病過世，並沒有子女，他的親屬今天整理其遺物時，在他的床下發現一個沉重紙箱，打開一看赫然發現有是多盒子彈，嚇得趕緊送到派出所報案。警方疑為舊式的點三八制式子彈已送驗，並報請地檢署追查來源。

黃姓男子今天下午2時30分，與多名親友一起抱著一個大紙箱，到基隆市警一分局忠二路派出所表示要報案，他告知值班台員警「我們有發現這些子彈」，員警嚇了一大跳，但打開一看發現真的有子彈，而且都是一盒一盒的很完整，馬上通報市警局採驗。

黃男向警方表示，張姓伯父獨居在華四街，去年7月因病去世，但家屬一直沒有時間去整理遺物，他與親戚利用今天端午節去整理，在他的床下發現一個十分沉重的紙箱，打開一看赫然發現是一盒盒的子彈，當場大家都嚇了一大跳，並不清楚為何會有子彈。

警方調查，張男年約70多歲，曾經在基隆港某單位工作，但不是警職，退休後一個人獨居在華四街住處，並無子女，鄰居及親友也不知他交友狀況。目前將先清查死者的背景、交往狀況及以前工作的單位清查。