女大生誤闖柴山軍事管制區 繞圈圈迷途8小時獲救

高雄市一名高姓女大生昨日上午獨自爬柴山，誤闖軍事管制區，迷途8小時；警消獲報前往搜救，在當晚7時許於知名網紅景點「二戰日軍西北大砲台穹窖」遺址旁的林道上，順利找到人，高女獲救時，露出一臉疲憊神情說「走得進來，卻找不到回家的路」。

據了解，該名就讀科技大學的高姓女大生（21歲）昨日上午11時許，獨自勇闖柴山，剛開始原本循著山友所設的GPS座標健走，後來因路線不熟，誤闖入柴山軍事管制區，結果一直在山區小徑上繞來繞去，走不出來。

高女因飲水和食物不足，體力透支，直到傍晚5時許，見天色即將昏暗，大事不妙，才趕緊求救。

消防局獲報，由鼓山消防分隊出動越野車、救護車，由小隊長楊家昌率2車4人，另有中華戶外探險協會雲豹工作隊、保七總隊壽山分隊及壽管處巡查員1車4人同步前往，搜救人員背負急救裝備與搜救器材徒步分批展開搜索。

搜救人員在晚間7時許，順利在知名網紅景點「二戰日軍西北大砲台穹窖」遺址旁的林道上找到平安無事的高女，一臉疲憊的高女見到搜救人員驚喜莫名，鬆了一口氣，直說自己誤闖軍事管制區，但走進來卻走不出去，險些回不了家。