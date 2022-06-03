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女大生誤闖柴山軍事管制區 繞圈圈迷途8小時獲救
高雄市一名高姓女大生昨日上午獨自爬柴山，誤闖軍事管制區，迷途8小時；警消獲報前往搜救，在當晚7時許於知名網紅景點「二戰日軍西北大砲台穹窖」遺址旁的林道上，順利找到人，高女獲救時，露出一臉疲憊神情說「走得進來，卻找不到回家的路」。
據了解，該名就讀科技大學的高姓女大生（21歲）昨日上午11時許，獨自勇闖柴山，剛開始原本循著山友所設的GPS座標健走，後來因路線不熟，誤闖入柴山軍事管制區，結果一直在山區小徑上繞來繞去，走不出來。
高女因飲水和食物不足，體力透支，直到傍晚5時許，見天色即將昏暗，大事不妙，才趕緊求救。
消防局獲報，由鼓山消防分隊出動越野車、救護車，由小隊長楊家昌率2車4人，另有中華戶外探險協會雲豹工作隊、保七總隊壽山分隊及壽管處巡查員1車4人同步前往，搜救人員背負急救裝備與搜救器材徒步分批展開搜索。
搜救人員在晚間7時許，順利在知名網紅景點「二戰日軍西北大砲台穹窖」遺址旁的林道上找到平安無事的高女，一臉疲憊的高女見到搜救人員驚喜莫名，鬆了一口氣，直說自己誤闖軍事管制區，但走進來卻走不出去，險些回不了家。
鼓山消防分隊表示，高雄柴壽山近來屢傳山友受傷及走失案件發生，呼籲登山者除了要備齊手電筒、哨子、雨衣、水及運動飲料等裝備外，最好能結伴而行。此外，登山前也應先評估路線，不熟悉路線千萬勿擅闖，出發前最好告知親友登山路線，以防登山發生危險。
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