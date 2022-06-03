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台中2歲女童慘遭封膜幾夾斷2指 濺血痛哭緊急送醫
台中市1名2歲女童今下午2點多在北屯區自家飲料店時，疑似好奇伸手觸碰飲料封膜幾，竟慘遭夾斷左手中指、無名指，當場濺血痛得尖叫大哭，家人驚見嚇得立即報案，轄區水湳消防分隊獲報緊急將女童送醫急救，詳細事發狀況仍待釐清。
【中央社／台中3日電】
台中市2歲女童今天不知何故遭飲料封模機夾住手指，造成左手中指及無名指受傷斷指，消防局獲報後到場搶救，並將女童送醫救治，意外原因正調查釐清。
台中市消防局今天發布新聞訊息表示，今天下午2時30分獲報指，北屯區中清路二段，有女童手指斷指急需送醫，派遣水湳分隊，出動救護車與消防人員前往處理。
消防人員表示，到場時發現2歲女童遭飲料封模機夾住，導致左手中指及無名指受傷斷指，經急救處置後送往中國醫藥大學附設醫院救治，後續意外原因有關單位正調查釐清。
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