暖男草嶺自行車道撿皮夾1萬7現金物歸原主 失主好感心
張姓男子前天到東北角著名的草嶺自行車道撿到一個皮夾，裡面除了多張信用卡外，還有現金1萬7000多元，他拾金不昧馬上送到派出所，半個多小時後劉姓失主就趕到，十分感心。
張男說，「我又不缺錢，缺錢的人才會去拿，我以前當過客服工作，知道丟掉皮夾的人內心的著急」。
張姓男子前天中午到草嶺自行車隧道騎自行車，在隧道南口地上發現一個皮夾，皮夾內有多張信用卡還有一大疊千元大鈔，約有1萬7000元，直接送交派出所招領。
瑞芳警分局福隆派出所所長姜子傑表示，張男撿到後送來派出所，也通知失主來領，失主非常感謝張男拾金不昧，依拾得物處理程序處理。
劉姓失主說，當時他把皮夾放在腰包內，隨身腰包拉鍊沒拉好，騎自行車途中滑落，後來要付錢時才發現皮包遺失，很感謝張姓男子撿到馬上送派出所。劉男不斷感謝張姓男子的暖心之舉，張男也婉拒失主的答謝。
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