騎浪漫台3線翹孤輪 耍帥少年挨罰1萬8千元

苗栗縣警察局交通警察隊今年4月底主動執行網路巡邏，發現在台3線三灣段有機車騎士，短暫以俗稱「翹孤輪」的後輪著地、前輪翹起方式行駛，涉犯危險駕駛法條，經過濾沿線路口監視器查出駕駛是台中一名徐姓少年，共開出3張罰單，重罰1萬8千元。

警方指出，PO網翹孤輪影片中，該名騎士佩戴綠色安全帽及具有「46」數字特徵明顯，經調閱周邊路口監視器，逐一過濾「以帽追人」，查出機車號牌後，通知機車車主及駕駛人到案說明，並製作違反道路交通事件談話紀錄表，再開出無照駕駛、在道路上以其他危險方式駕車及吊扣牌照半年等3張違規罰單，共1萬8千元罰款。

台3線沿路風景宜人，有浪漫道路美名之稱，更因多為彎曲坡路，成為重機騎士最喜愛路段。為遏止用路人違規及防制交通事故發生，當地警方每週均重兵部署規劃取締超速、闖紅燈、無照(越級)駕駛及危險駕車等重大交通違規勤務，平均出動36班次、72人次警力。

另外，還有不定時、不定點與監理站、環保局執行聯合稽查勤務，遇有改裝車體、排氣管及變更其他設備等違規情事，就會擇日召回臨時檢驗，未依規定到案者，處罰新臺幣900元以上1800元以下、逾期1個月以上者並吊扣其牌照至檢驗合格後發還，逾期6個月以上者，註銷其牌照。