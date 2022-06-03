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騎浪漫台3線翹孤輪 耍帥少年挨罰1萬8千元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣警察局交通警察隊今年4月底主動執行網路巡邏，發現在台3線三灣段有機車騎士，短暫以俗稱「翹孤輪」的後輪著地、前輪翹起方式行駛，涉犯危險駕駛法條，經過濾沿線路口監視器查出駕駛是台中一名徐姓少年，共開出3張罰單，重罰1萬8千元。

警方指出，PO網翹孤輪影片中，該名騎士佩戴綠色安全帽及具有「46」數字特徵明顯，經調閱周邊路口監視器，逐一過濾「以帽追人」，查出機車號牌後，通知機車車主及駕駛人到案說明，並製作違反道路交通事件談話紀錄表，再開出無照駕駛、在道路上以其他危險方式駕車及吊扣牌照半年等3張違規罰單，共1萬8千元罰款。

台3線沿路風景宜人，有浪漫道路美名之稱，更因多為彎曲坡路，成為重機騎士最喜愛路段。為遏止用路人違規及防制交通事故發生，當地警方每週均重兵部署規劃取締超速、闖紅燈、無照(越級)駕駛及危險駕車等重大交通違規勤務，平均出動36班次、72人次警力。

另外，還有不定時、不定點與監理站、環保局執行聯合稽查勤務，遇有改裝車體、排氣管及變更其他設備等違規情事，就會擇日召回臨時檢驗，未依規定到案者，處罰新臺幣900元以上1800元以下、逾期1個月以上者並吊扣其牌照至檢驗合格後發還，逾期6個月以上者，註銷其牌照。

苗栗縣警察局局長陳武康表示，苗栗「好山好水好風景」是觀光旅遊勝地，歡迎全國鄉親前來旅遊，呼籲民眾駕車出遊應遵守道路交通規則，勿有違規競駛、競技等危險方式駕車行為，將持續要求各單位強化各項勤務作為，如有發現危險駕車情事將依法從嚴究辦，以維護道路交通安全。

警方透過徐姓少年佩戴綠色安全帽上頭有「46」數字特徵以帽追人，過濾沿途路口監視器，查出機車號牌後通知到案說明。圖/警方提供
警方透過徐姓少年佩戴綠色安全帽上頭有「46」數字特徵以帽追人，過濾沿途路口監視器，查出機車號牌後通知到案說明。圖/警方提供
徐姓少年騎機車在台3線苗栗三彎路段，一時耍帥翹孤輪，結果遭重罰1萬8千元。圖/警方提供
徐姓少年騎機車在台3線苗栗三彎路段，一時耍帥翹孤輪，結果遭重罰1萬8千元。圖/警方提供

罰單 機車騎士 交通違規

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