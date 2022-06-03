僥倖酒駕因未戴安全帽露餡 女騎士酒測值0.94當場遭辦

潘姓女子騎機車載送簡姓女子，因簡女未戴安全帽，潘女酒駕情事敗露，2人遭員警攔查後潘女酒測值達0.94毫克，被依公共危險罪嫌送辦，簡女也因未勸阻潘女酒駕，一併遭舉發。

據悉，5月23日凌晨2時許，剛與朋友到KTV飲酒歡唱後的23歲潘女與簡女欲返家，貪圖方便決定騎機車回家，行經台北市中山區松江路時，因簡女未戴安全帽，2人馬上被巡邏員警攔下盤查，又因潘女全身酒氣，員警即施以酒測，發現潘女酒測值高達0.94毫克，當場依公共危險罪嫌逮捕送辦，同行簡女也因未勸阻酒駕，一併遭製單舉發。

警方表示，轄區中山分局今年迄今已取締酒駕256件，道路交通管理處罰條例第35條規定，用路人酒後駕車最高可處12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照及牌照；如肇事或酒測值達0.25mg/L以上，更可能涉及刑法第185-3條規定，面臨3年以下有期徒刑並得併科30萬元以下罰金，另外，同車年滿18歲以上乘客將一併處罰6000至1萬5000元罰鍰，民眾切勿以身試法。

警方呼籲，酒駕往往造成無法挽回的悲劇，端午連假期間，警方將利用各式勤務時機，加強取締酒駕，提醒聚餐飲酒後，請善加利用計程車、酒後代駕及大眾運輸措施，切勿駕駛車輛並應注意宿醉上路問題，才能安全出門、平安回家；另外同車乘客、家人更應監督駕駛，勿縱容其酒駕，否則將被連坐開罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康