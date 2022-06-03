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影／夫妻酒後爭執失控 男遭警管束激喊「我沒有做甚麼」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一對夫妻，今天凌晨在富國路熱炒店喝酒，夫妻倆因係口角爭執，夫男瞬間情緒失控，店家深怕影響其他人客報警處理。

警方獲報到場，多次勸導無效，欲將夫男帶回報護管束，不料，男子竟情緒激動頻喊「我沒有做甚麼」最後男夫被上銬帶回，依社會秩序維護法送辦。

據了解，鄭姓男子（42歲）與妻子黎女（29歲）昨晚與親友，來到新莊區富國路一家熱炒店餐聚。今天凌晨1時25分眾人酒酣耳熱，鄭男與黎女突因家庭瑣事而互起口角，過程中，鄭男疑似毆傷黎妻，還情緒激動大聲嚷嚷。

店家見證男肢體動作越來越大，深怕影響鄰桌客人，遂向警方報案。不久警方趕抵，原本想了解雙方糾紛緣由，正當對證男查驗身份時，鄭男卻突然失控，往警察方向衝去，警見狀多次勸止無效。

怕鄭男無法控制自己情緒，間接波及傷害到鄰桌客人，最後警方只好依警察職權法，對鄭男上銬，準備帶回保護管束。不料，鄭男不願意配合，還大動作想要掙脫，甚至頻頻大喊「我沒有做甚麼」「我沒有做甚麼」警方只好以優勢警力，將鄭男壓制帶回派出所，依社會秩序維護法函送法辦。

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警方接獲趕抵現場處理。記者曾伯愷／翻攝
警方接獲趕抵現場處理。記者曾伯愷／翻攝
鄭男情緒失控，不願配合警方管束，激動大喊「我沒有做甚麼」。記者曾伯愷／翻攝
鄭男情緒失控，不願配合警方管束，激動大喊「我沒有做甚麼」。記者曾伯愷／翻攝

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