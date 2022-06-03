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端午返家不見叔 姪報請搜山發現他陳屍水源地溪流

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣泰安鄉謝姓男子，平日在外工作，上個月31日返家準備要與撫養他長大的叔叔過端午，但回家卻不見叔，且遍尋不見蹤影，經報警求助上山搜尋，未料昨天上午10點，救難人員在山區水源地溪流發現一名陳屍男子，經謝男到場指認，竟是相依為命的叔叔。

警方初步調查，死者是60歲謝姓男子，與姪子相依為命，但姪子平日在南庄工作，平均半個月回家一次。本週二晚間，死者姪子返家準備過端午，發現叔叔不在家，手機也不通，隔天獨自逕行搜尋也遲未見其蹤影，擔心叔叔發生意外才報警求助。

當地警方、消防與山城救難協會昨天一早擴大搜尋附近山區，於昨天上午10點左右，在山區水源地溪流一處岩石處發現謝男，但他已明顯死亡，經通報偵查隊會同採證，排除他殺後，由家屬聯繫葬儀社處理後續事宜。

大湖警分局長林炎巨呼籲，近期山區仍會持續有豪大雨發生，導致山區土石鬆軟濕滑，請民眾勿隨意上山避免憾事發生。

搜救人員在山區水源地溪流一處岩石處發現謝男時，發現他已明顯死亡。記者吳傑沐/翻攝
搜救人員在山區水源地溪流一處岩石處發現謝男時，發現他已明顯死亡。記者吳傑沐/翻攝

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