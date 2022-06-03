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端午連假首日 南橫公路重大交通事故 1騎士受傷送醫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

南橫公路台東端今天發生大型重機車與轎車對撞事故，騎士重摔受傷送醫，意識清醒，沒有生命危險。這起事故也造成雙向受阻近1個小時。事故原因正由警方調查釐清中。當地民眾說「遲早發生的事，終於發生了」。

這起意外發生在今天中午12點多，一部大型重機車下山台東方向，行經181公里處天龍飯店前，不明原因與上山高雄方向一輛轎車對撞，騎士彈飛重摔受傷，轎車車頭凹陷毀損，車上無人受傷，但受到驚嚇。

警消據報抵達現場，發現騎士頸部受傷，意識清醒，沒有生命危險，即使用固定板將騎士抬上擔架送往關山慈濟醫院。警方表示雙方經酒測沒有酒精反應，至於事故原因要進一步調查釐清。

由於該路段道路狹小，事故發生後，造成雙向車道受阻近1個小時，員警擔心事故露出的油漬，會讓車輛打滑，留在現場清除。而南橫公路自上月1日有條件開放通車後，車流量日漸增大，當地居民擔心交通安全問題浮上檯面。

「發生交通事故是遲早的事。」當地余姓居民說，南橫公路通車以來，車流多就算了，就是會有不遵守交通規則的三寶出現，現在他們從部落外出，都要提心吊膽，防範別人撞上到自己就倒楣了。

立委劉櫂豪說，南橫公路有條件通車後，也發現許多待改善的問題，沿途有許多S行彎道未設置反光鏡，且多路段狹窄，不熟悉路況的民眾，易超速、超車等引發安全疑慮，公路單位應研議相關安全設施，確保行車安全。

關山警分局表示、目前除不定時、定點取締違規超速及雙黃線超車外，另配合監理站及環保局組成聯合稽查小組，針對車輛實施盤查及查核，取締大型重機車改裝排氣管與噪音，以減少通車所帶來的衝擊。

南橫公路台東端今天發生大型重機車與轎車對撞事故，騎士重摔受傷送醫，意識清醒，沒有生命危險。事故原因正由警方調查釐清中。記者尤聰光／翻攝
南橫公路台東端今天發生大型重機車與轎車對撞事故，騎士重摔受傷送醫，意識清醒，沒有生命危險。事故原因正由警方調查釐清中。記者尤聰光／翻攝
南橫公路有條件通車後，台東縣關山警分局目前除不定時、定點取締違規超速及雙黃線超車外，另配合監理站及環保局組成聯合稽查小組，針對車輛實施盤查及查核。圖／關山警分局提供
南橫公路有條件通車後，台東縣關山警分局目前除不定時、定點取締違規超速及雙黃線超車外，另配合監理站及環保局組成聯合稽查小組，針對車輛實施盤查及查核。圖／關山警分局提供

南橫 重機

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