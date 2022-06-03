快訊

解封期程沒時間表沒配套 觀光產業只能持續被凌遲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老外騎車遭追撞驚現放手特技 撞擊力咻一下不見人影

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市左營區昨下午發生一起追撞車禍，一名騎士行駛華夏路，突然左偏至內車道，後方自小客反應不及直接撞上，騎士當場被嚇得鬆開雙手，像表演特技般，撞擊力道將機車往前推，咻一下不見人影；車主認為對方肇逃，提供行車紀錄器報警，警方查出騎車的人是一名外籍人士，將依規定開罰。

警方指出，楊姓自小客車駕駛（32歲）昨日下午1時許向左營警分局交通分隊報案，指自己行駛在華夏路內側車道時，突然有一輛機車從外車車道變換至內側車道，他煞車不及撞上，但騎士未停車即逕行駛離，楊男並提供行車紀錄器供警方調查。

警方勘驗行車紀錄器，發現騎士當時從機車道突然行駛至內側車道，被楊男車子撞擊後，一度措手不及當下鬆開雙手約2秒鐘，騎士不僅未摔車，隨後雙手又穩穩抓住車頭後，因撞擊力道直接將他的機車往前迅速推進，咻一下不見人影，過程就像表演機車特技般，連警方也看傻眼。

警方事後「以車追人」，女車主表示，當時騎車的是外籍友人，友人表示，當時曾停車往後看，以為沒事就離開現場，並非故意肇逃。警方對該名肇事的外籍人士連續開出機車變換車道未打方向燈、機車行駛禁行機車道、肇事逃逸以及無照駕駛等4張罰單，至少將被罰共計8800元罰款。

高雄市一名外籍騎士行駛在禁止行駛的內側車道，被後方自小客撞擊，當場被嚇得鬆開雙手，像表演特技般。記者石秀華／翻攝
高雄市一名外籍騎士行駛在禁止行駛的內側車道，被後方自小客撞擊，當場被嚇得鬆開雙手，像表演特技般。記者石秀華／翻攝
外籍騎士被後方自小客車撞擊後，因撞擊力道將機車快速往前推，咻一下就不見人影。記者石秀華／翻攝
外籍騎士被後方自小客車撞擊後，因撞擊力道將機車快速往前推，咻一下就不見人影。記者石秀華／翻攝

車道 車主 車禍

延伸閱讀

新北重新橋機車道新莊往三重 區間測速6/5上路

影／驚險瞬間！國三2車追撞瓦斯桶散落 2車閃避不及也遭殃

影／國3中和段6車追撞畫面曝光　ŠKODA發現要撞上施工車已來不及

熱褲妹挨撞摔車！路中翻滾4圈「完美起身」追車 網驚歎

相關新聞

高雄警督察兼靖紀還酒駕 陳其邁：符合三條件一定免職

高雄市警局身兼靖紀小組長的3線1星督察張樹義涉嫌酒駕，今天高雄市長陳其邁強調，如果符合3種條件，「在高雄市沒有二話可說，...

獨／國3汐止南下路段聯結車翻覆外側車道 消防急救援

國道三號汐止南下路段今天上午11時40分許，1輛聯結車不明原因失控翻覆在外側車道，消防人員獲報緊急趕抵現場救援中。國道警...

西濱大卡車掉落爛泥釀8車連環撞 6人輕傷送醫

西濱公路苗栗通霄南下路段，昨天深夜發生一起嚴重交通事故，1輛載運廢棄物大貨車，因車上掉落爛泥油污造成後方有8輛車陸續打滑...

端午連假首日 南橫公路重大交通事故 1騎士受傷送醫

南橫公路台東端今天發生大型重機車與轎車對撞事故，騎士重摔受傷送醫，意識清醒，沒有生命危險。這起事故也造成雙向受阻近1個小...

老外騎車遭追撞驚現放手特技 撞擊力咻一下不見人影

高雄市左營區昨下午發生一起追撞車禍，一名騎士行駛華夏路，突然左偏至內車道，後方自小客反應不及直接撞上，騎士當場被嚇得鬆開...

影／異國飛來艷福 7旬翁為愛沖昏頭 直奔銀行匯款

新北市楊姓男子透過網路交友，結識自稱住在美國的女網友，以為飛來異國艷福，為愛沖昏頭，日前直奔銀行欲匯款，行員覺有異與板橋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。