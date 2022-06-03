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老外騎車遭追撞驚現放手特技 撞擊力咻一下不見人影
高雄市左營區昨下午發生一起追撞車禍，一名騎士行駛華夏路，突然左偏至內車道，後方自小客反應不及直接撞上，騎士當場被嚇得鬆開雙手，像表演特技般，撞擊力道將機車往前推，咻一下不見人影；車主認為對方肇逃，提供行車紀錄器報警，警方查出騎車的人是一名外籍人士，將依規定開罰。
警方指出，楊姓自小客車駕駛（32歲）昨日下午1時許向左營警分局交通分隊報案，指自己行駛在華夏路內側車道時，突然有一輛機車從外車車道變換至內側車道，他煞車不及撞上，但騎士未停車即逕行駛離，楊男並提供行車紀錄器供警方調查。
警方勘驗行車紀錄器，發現騎士當時從機車道突然行駛至內側車道，被楊男車子撞擊後，一度措手不及當下鬆開雙手約2秒鐘，騎士不僅未摔車，隨後雙手又穩穩抓住車頭後，因撞擊力道直接將他的機車往前迅速推進，咻一下不見人影，過程就像表演機車特技般，連警方也看傻眼。
警方事後「以車追人」，女車主表示，當時騎車的是外籍友人，友人表示，當時曾停車往後看，以為沒事就離開現場，並非故意肇逃。警方對該名肇事的外籍人士連續開出機車變換車道未打方向燈、機車行駛禁行機車道、肇事逃逸以及無照駕駛等4張罰單，至少將被罰共計8800元罰款。
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