影／異國飛來艷福 7旬翁為愛沖昏頭 直奔銀行匯款

新北市楊姓男子透過網路交友，結識自稱住在美國的女網友，以為飛來異國艷福，為愛沖昏頭，日前直奔銀行欲匯款，行員覺有異與板橋警方合力苦勸聯手成功阻詐。

板橋派出所所長柳明宇5月底接獲中國信託銀行行員報案指稱，有民眾疑遭詐仍堅持要匯款，立即指派員警吳明哲、鄧靖瀚到場處理，經警方現場了解，74歲楊姓男子與自稱「Lisa Johnson」的美國女網友素未謀面，因「Lisa Johnson」表示是老翁的女兒在美國認識的好友，楊男不疑有它便加入其臉書好友。

「Lisa Johnson」以「My Love」、「我的愛」稱呼楊男，並表示近期要繼承遺產，但須先繳納美金750元，約新台幣2萬多元的稅務金額才能取得遺產，因人生病在醫院且身上並沒有太多現金可以繳稅，希望楊男能夠匯款美金750元到指定帳戶，等取得遺產後，會立即飛來台灣見面，再將遺產平分給楊男。

銀行陳姓女行員見楊臨櫃匯款時還不停看手機訊息，並要求匯款至國外，因行為異常起疑，立即報請警方到場協助，經員警與陳姓女行員多方勸阻後，並告知此為詐騙集團犯罪手法，楊男才相信是遭他人詐騙後才停止匯款。