高雄警督察兼靖紀還酒駕 陳其邁：符合三條件一定免職

高雄市警局身兼靖紀小組長的3線1星督察張樹義涉嫌酒駕，今天高雄市長陳其邁強調，如果符合3種條件，「在高雄市沒有二話可說，一定免職」。

今天上午高雄市三鳳宮捐贈消防車給高雄市消防局，陳其邁參加捐贈儀式前，表示高雄市針對酒駕累犯或酒測值1.0毫克以上而肇事，在高雄市沒有二話可說，一定免職。他提醒第一線和所有市府員工，謹記酒駕的嚴重後果，說「我們對酒駕零容忍」。

陳其邁說，涉酒駕這名的警官剛從外縣市調來高雄，還不到4個月時間，除了記大過、降調處分之外，相關的連坐處分都從嚴處置。

由於2年前高雄市警局六龜分局1名警員因酒駕，陳其邁震怒，要求市警局重懲，並強調「酒駕累犯一定免職」，這名警員因此被記2大過免職，打行政官司也敗訴。直到張樹義涉酒駕，被記1大過降調專員的處分出爐後，基層員警認為不公平，在網路議論紛紛。

不過，據了解，去年底立法院三讀通過「警察人員人事條例」修正條文，警察只要不是犯內亂、外患、貪汙、強盜等罪遭判有期徒刑，經宣告易服社會勞動，除非不履行社會勞動處罰，可不用免職，這條文的修正，似讓張樹義躲過免職處分。

但陳其邁今天表示，「累犯或酒測值1.0以上而肇事，在高雄市沒有二話可說，一定免職」，他向記者強調，他之前是說「累犯」一定免職。但他的酒駕免職重話，與警察人員人事條例修正條文不同，對免職處分有二致。

高雄市警察局長黃明昭解釋，高雄市警局引用「公務人員考績法」和「警察人員獎懲標準」，認為只要已有酒駕紀錄，不一定要被依公共危險罪移送法辦，再酒駕就「累犯」，嚴重影響警譽，高雄市從重懲處，仍可以處分免職。