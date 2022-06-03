金門監獄外昨有人施放煙火警方火速逮人 獄方這樣回應

金門監獄外環道路昨天晚間有人在燃放煙火，時間約十多分鐘，由於是深夜時分，引起金門監獄的監所人員關注，立即通知警方到場，警方到場將陳男等4名相關人等帶返駐地依法偵辦，陳男表示，是想幫獄中的好友慶生，無法送蛋糕，才會想用放煙火的方式，訊後依社會秩序維護法裁處。

金湖分局表示，昨日晚間9時許，金門監獄外後方道路突然鞭炮聲大作，金湖分局線上警網聽聞後隨即趕往現場，當場攔下欲離開之陳男等一行人(12人)，經瞭解他們是為替獄中友人慶生祝壽，才夥同其他好友在金門監獄後方聯外道路上燃放煙火。

警方初步調查，煙火是由陳男購買，他坦承由他與周、吳、黃等4人燃放，現場所遺留施放後之炮屑，警方也當場責令陳男等人清理。

警方說，陳男等4人施放煙火之違序行為顯已擾亂當地公共安寧秩序，經警方通知帶返駐地說明後，依社會秩序維護法裁處。

但據獄方人員透露，金門的囚情很單純，他們初步調查，昨天並沒有受刑人生日，研判也可能是這群人去現場施放煙火，遇上警察盤查，才講出這個理由。