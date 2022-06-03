影／表態拼市長 花蓮議員魏嘉彥看板遭塗汙警方逮人

花蓮縣議員魏嘉彥服務處門口一塊看板，昨晚遭人塗汙破壞，警方獲報循線追查，今晨找到涉嫌的一名中度精障男子，與去年11月在議會定期會總質詢時以石塊丟擲議會大門玻璃為同一人。警方初步排除男子是遭人指使破壞魏嘉彥看板，正釐清犯案動機。

昨晚8時許，這名男子走到魏嘉彥位於花蓮市富強路的服務處門口，大力將火龍果砸在有魏嘉彥人像的看板上，用手塗汙後，快步離去。男子動手時正好有一名路人經過發現，向服務處人員示警，魏嘉彥助理追出，攔下該名男子，男子表情怪異，一語不發，魏的助理即讓他離去，並通知魏嘉彥。

魏嘉彥勤走基層，問政服務紮實，已表態要競選下屆花蓮市長，昨天傍晚才傳出國民黨花蓮縣黨部辦理領表登記時，將黨內已登記參選議員的吳東昇、林宗昆「勸退」要求選市長，晚間服務處看板就遭人破壞，距年底選舉不到半年，他擔心有心人士在幕後指使，意圖影響選舉，立即向警方報案。

花蓮警方表示，經循線追查，今天清晨6時許已在市區找到這名38歲的中度精障男子涉有重嫌，查出與去年11月花蓮縣議會第19屆第6次定期大會總質詢期間，晚間到議會大門丟擲石塊的人為同一人。