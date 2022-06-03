女騎士烈日車禍倒地 女警撐傘鋪雨衣護傷者

日前台北市一名女子騎車，行經和平東路發生車禍，整個人彈飛倒臥地面，由於當時正午陽光炙烈，警員楊享蒴拿出警用雨衣，墊在地面讓女騎士避免燙傷，還撐傘幫忙遮陽。

員警撐傘幫受傷民眾遮陽並墊雨衣防路面燒燙。記者廖炳棋/翻攝

上個月29日12時許，一名女騎士騎乘機車行經和平東路一段143號前，不慎與前方的小客車發生碰撞，事故地點正巧就在大安分局和平東路派出所前，值班員警見事故發生後，立即派遣員警到場協助交通疏導與事故排除。

事故發生時，強烈的撞擊讓女騎士整個人彈飛，倒臥在馬路中央動彈不得，正值中午時分，室外氣溫高達32度，也是陽光最烈的時刻，警員楊享蒴不忍女騎士在烈日下曝曬，擔心她被柏油路面燒燙，立即入所取出雨傘替她遮陽，還將警用雨衣墊在柏油路面上保護，女騎士意識清楚，員警除了安撫情緒，也趕緊聯繫救護人員到場，迅速將傷者送醫治療。