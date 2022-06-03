男子偷待修冷氣機變賣 警方緊追4小時逮人

翁姓男子搭高雄捷運到小港，涉嫌偷機車後四處尋找目標，再偷走冷氣維修廠商放置屋外待修的冷氣機，運到回收場變賣，警方追他到回收場，逮捕他到案，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，翁姓男子（47歲）6月1日中午從高雄市三民區搭捷運到小港區，在小港區山明路281巷口，涉嫌偷走洪姓女子的機車，便四處找尋下手目標。不久，洪女發現機車失竊報警。

高雄市警小港分局高松派出所立即調閱相關監視影像，發現翁騎贓車到鳳山後，又折回小港，不久在影像中發現，他載著1台冷氣機，研判冷氣機也是偷來的，員警分頭查訪回收場，果然在小港區華山路某回收場，直到當天下午4點左右，發現翁正騎贓車載冷氣機要變賣，立刻逮捕他。

警方追問出，翁在小港區廠邊二路7巷口，發現冷氣維修行將待修冷氣機放置在店門口，便悄悄運走冷氣機。