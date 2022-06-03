影／開車上烘爐地看夜景竟半路火燒車 女警幫滅火
蔣姓男子昨晚開車到新北市中和區烘爐地看夜景，上山半路火燒車，中和警方在第一時間趕抵現場，派出所女警曾婉婕見汽車引擎蓋有火冒出，持滅火器幫忙滅火，火勢最後由消防人員出水撲滅，僅燒毀汽車引擎室，無人受傷。
中和警分局昨晚11時43分獲報，中和區興南路二段399巷，在烘爐地往山下第一個大轉彎處發生汽車起火意外，轄區南勢派出所員警迅速趕抵現場，見汽車引擎室有火冒出，女警曾婉婕與男警連忙持警車上的滅火器幫忙滅火，火勢最後由後續趕到的消防人員出水撲滅，僅燒毀汽車引擎室，無人受傷。
車主蔣姓男子（50歲）昨晚開車欲上車到烘爐地欣賞夜景，沒想到就快開車到烘爐地土地公廟前停車場，在最後一個大轉彎處，汽車突然冒煙起火，蔣男與家人連忙將車停靠路邊，下車避躲避並報警。
據了解，蔣男汽車日前就有些狀況，因遇到端午連假，車廠還來不及檢修，原以為車子還能開，沒想到竟半路起火，所幸無人受傷。確實起火原因，有待消防火調人員進一步鑑定調查。
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