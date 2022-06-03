西濱大卡車掉落爛泥釀8車連環撞 6人輕傷送醫

現場事故車輛有的車身面目全非。圖/民眾提供

西濱公路苗栗通霄南下路段，昨天深夜發生一起嚴重交通事故，1輛載運廢棄物大貨車，因車上掉落爛泥油汙造成後方有8輛車陸續打滑連環撞，有的側翻、有的車頭凹損嚴重、有的車身面目全非，現場有6人受輕傷送醫，肇事原因及責任仍待釐清。

昨天晚間10點50分左右接獲通報，西濱公路115點5 k 通霄新埔南下路段，有大貨車掉落黑色土石油汙爛泥， 造成8輛自小客車打滑追撞，車子翻覆，黑色油汙、爛泥滿地，共有6個人受傷就醫。

消防局指出，昨天晚間獲報西濱新埔路段有多輛自小客車追撞，立即出動通霄91、71 及西湖91警消人員共7人，趕往現場發現駕駛蔡姓男子（65歲）、林姓女子（43歲）頭部外傷，乘客13歲、10歲邱姓小姊弟擦挫傷，4人均送往通霄光田醫院包紮治療，另兩名駕駛輕微胸部疼痛拒絕就醫。

警方則表示，掉汙泥的大貨車肇事逃逸無蹤，事發後現場南下車全面封閉，以木屑處理路面油汙，直到今天凌晨3點多才恢復通車；因西濱公路沒有監視器，警方正循線追查中，相關肇事原因及責任歸屬仍需進一步調查。