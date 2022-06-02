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三重2男爆衝突互砍！一人中刀倒臥血泊 警今晚板橋逮到嫌犯

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區碧華街，今天下午發生兩男互砍，造成廖姓男子身體多處刀傷，倒臥血泊中。黃男逞凶持刀欲逃離現場，卻被廖男的友人陳男發現，雙方在4樓處發生拉扯，導致陳男左手指被劃傷，黃男趁機逃離現場。案經警方追緝，今天晚上在板橋逮捕黃嫌，黃男情緒激動不願配合，警方已帶返偵辦。

據了解，黃男（34歲）今天下午3時許，來到廖男（36歲）位於新北市三重區碧華街公寓4樓住處談判。未料，雙方一陣爭論，竟互持拿刀械朝對方揮砍，導致廖男腹部、四肢遭砍多刀，倒臥血泊中。

黃男見廖男倒地，拿著兇刀準備逃離現場，卻碰到上樓找廖的陳男，陳見朋友廖男倒臥血泊，欲阻止黃男逃逸，雙方一陣拉扯，造成陳男左手指遭刀劃傷，黃男隨後趁隙成功脫逃。轄區警獲報派員到場，緊急協助廖男送醫急救，目前暫未脫離險境留院治療。

警方調閱沿路監視器畫面，今天晚上循線在新北板橋逮捕黃男，面對警方逮捕，黃男情緒激動不願配合，面對詢問也不願多談，目前警方已帶回黃嫌返回偵辦，將朝殺人未遂罪嫌偵辦。

警方在板橋逮捕黃男，帶回偵詢。記者曾伯愷／翻攝
警方在板橋逮捕黃男，帶回偵詢。記者曾伯愷／翻攝
廖男遭黃男連砍數刀，警方趕抵協助送醫急救，目前未脫離險境。記者曾伯愷／翻攝
廖男遭黃男連砍數刀，警方趕抵協助送醫急救，目前未脫離險境。記者曾伯愷／翻攝

監視器 殺人

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