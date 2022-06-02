基隆父女陳屍家中 檢警研判父先病故女兒無法自救身亡

基隆市黃姓男子在妻子罹癌過世後，獨自照顧身心障礙、生活無法自理的女兒，每天帶著她上、下班。鄰居今天察覺多日未見黃男父女出現報警，員警進屋發現父女都已死亡，並由遺體狀況研判黃男先死亡，女兒疑不知求救，也無法自救身亡。警方初步排除他殺嫌疑，報請檢察官相驗調查。

基隆警三分局今天中午接獲報案，指住在百福社區的黃姓父女多日未出門，擔心發生意外。員警協同里長、鎖匠打開黃家大門，馬上聞到異常的屍臭味，進屋查看，發現黃男床尾位置，黃女倒臥床邊地面，均已死亡。

警方立刻封鎖現場並採證調查，黃家門窗均未遭到破壞，也無打鬥痕跡，並無外力介入跡象，初步排除有他殺嫌疑；員警並未在屋內找到遺書。

基隆地檢署檢察官今天偕法醫相驗，兩人快篩皆陰性。家屬對死因無意見，檢察官排除他殺嫌疑，將黃姓父女遺體交由家屬領回辦理後事。

據了解，65歲黃男在營造公司擔任經理，患有高血壓和心血管疾病。妻子前年病逝後，獨力照顧今年23歲的女兒。黃女的眼睛、手腳有缺陷，加上患有心肺功能障礙疾病，生活無法自理。

鄰居說，黃男過去會揹著女兒上、下樓梯到學校上課，女兒畢業後，改帶女兒到工地上班。曾建議黃男找社工協助，但對方只是微微笑的回說不用，一直靠自己照顧女兒。

黃姓父女和鄰居有互動，近日因有人發現黃家傳出臭味，加上鄰居回想最近一次看見黃男是在5月23日，最近也沒人看見父女出門上班，趕緊報警，沒想到兩人在屋內死亡，悲劇早已發生。