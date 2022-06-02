警辦案發現2名可疑詐騙車手與收水 查獲巨額贓款

中壢警分局中壢派出所員警日前執行勤務時，發現33歲的劉姓嫌犯形跡可疑並於ATM提領大量現金，警方上前盤查發現罪證不足，便將劉嫌放走，卻發現對面停車場30歲林嫌東張西望，經警方勸說林嫌坦承其受詐欺集團指示，與劉嫌會面領取贓款，警方立即通知劉嫌到案說明，共查獲209萬2000元贓款、手機及提款卡等，全案警詢後依詐欺罪移送桃園地檢署偵辦。

上月31日下午2時許，警方發現劉姓犯嫌於郵局周遭徘徊，並前往ATM反覆提領鉅額現金，警方隨即上前盤查，劉嫌稱為購買二手傢俱，才至郵局提領現金，因未有明確犯罪事證，員警在抄登劉姓犯嫌的資料後放行，不過在警方盤查過程中發現郵局對面有林姓犯嫌不斷回頭朝警方觀看，並在警方欲上前盤查時，即快步離開，警方立即上前將林嫌攔下盤查，林嫌當場坦承犯行並向警方陳訴是受詐欺集團指示前往該處向劉姓犯嫌收取詐欺贓款，警方並當場查扣新台幣151萬8000元及智慧型手機3支。

隨後警方通知劉嫌到案說明，其稱因在臉書看到徵才訊息便應徵此工作，之後透過LINE通訊軟體，依照詐騙集團成員的指示將匯入帳戶款項領出交付，並將剩餘贓款57萬餘元、金融存簿3本及金融卡3張交予警方查扣偵辦。

事後警方聯繫匯款被害人詢問後得知，其遭該詐騙集團以假冒親戚欠款需借錢為由，詐騙被害人匯款，警方已協助被害人完成報案程序，並將詐騙帳戶設為警示帳戶，目前查有1名遭詐30萬的被害人，其餘尚在清查中，將持續追緝向上溯源詐欺集團。