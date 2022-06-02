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中古車後車箱驚見「男腐屍」 死亡約一個禮拜檢警追查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北樹林區林姓男子，日前把車行遷移到桃園蘆竹，不料，昨天下午（1日），卻從一輛中古車聞到腐臭味道，他打開後車箱卻驚見，一具男腐屍橫躺在內趕緊報警。昨天檢警相驗，死者身上沒有外傷、也無綑綁痕跡，初估死亡時間約一周，檢警研判死亡地點應在新北樹林區，目前正在調閱周邊監視器循線追查中。

據了解，林姓中古車行老闆（47歲）原本在新北市樹林區八德街路經營中古車行。上個月（5月）因故另覓他處，隨後找到桃園市蘆竹區六福一路一處地點，準備重新營業。連日來林男來回於蘆竹、樹林兩處奔波，陸續把停放在樹林場的中古車，依序牽移至桃園蘆竹六福一路的新址。

林男供稱，上個月（5月）28日下午，他從樹林區東佳路（之前合作的烤漆廠，現已停運荒廢）把一輛放置在烤漆場外兩年的汽車，牽移到桃園市蘆竹區新場址，孰料，車牽回來後，卻不斷聞到有屍腐臭味道。

昨天（1日）下午4時30分左右，林老闆尋著腐臭味一輛輛查看，卻味到腐臭味是從這輛棄屍車而來，他立馬打開車子後車箱，卻驚見一具男腐屍橫躺在裡面，嚇得他趕緊打電話報警。

警方事後到場採證，現場沒有打鬥破壞跡象，經採集死者指紋比對，找到死者身分，並連繫死者家人前來指認，確認是現年37歲的黃姓男子。

今天（2日）檢警相驗，黃男身上沒有明顯外傷亦或穿刺性傷口，黃男身體也無遭綑綁痕跡，初估死亡時間約一周左右，檢警研判黃男棄屍地點，應是在新北市樹林區，目前轄區警方已調閱周邊監視器畫面循線追查。

林男向檢警表示，上個月28日車(紅圈處)是從新北市樹林區這處廢棄烤漆場外開離。記者曾伯愷／翻攝
林男向檢警表示，上個月28日車(紅圈處)是從新北市樹林區這處廢棄烤漆場外開離。記者曾伯愷／翻攝

桃園 中古車

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