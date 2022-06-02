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方舟教養院2院生起口角拉扯 一人後腦撞擊搶救仍回天乏術

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市新屋區財團法人私立方舟啟智教養院，上月27日晚間有2名院生發生口角衝突，相互拉扯，劉姓院生拉扯蔣姓院生上衣，導致其後仰倒地後腦撞擊地面，2名生活照護員發現後報案並將蔣生送往醫院救治，不過仍於昨清晨2時49分宣告死亡，後續由社工介入協助辦理相驗事宜及製作筆錄，待檢察官相驗完後，依指示送往地檢署偵辦。

警方表示，上月27日晚間8時許，2名重度能障礙院生因不明原因起口角，50歲的劉男徒手拉扯45歲蔣男上衣，導致蔣男後仰倒地，後腦杓撞擊地面，過程中2名生活照護員極力阻止卻仍無法避免蔣男倒地，其中1名照護員立即報案。

消防人員到場後，立即將蔣男送往部立桃園醫院搶救，經過6天搶救仍回天乏術於昨清晨2時49分宣告不治；不過因蔣男家屬也同為院生，因此將由社工介入協助製作筆錄。

警方說，目前仍在等待檢察官相驗結果並再依指示送往地檢署偵辦。

桃園新屋區方舟啟智教養院發生院生衝突，重擊後腦搶救不治。圖／翻攝自google地圖
桃園新屋區方舟啟智教養院發生院生衝突，重擊後腦搶救不治。圖／翻攝自google地圖

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