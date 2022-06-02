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報廢賓士車廂驚見「男腐屍」 車廠老闆7小時後才報警

報廢賓士後車廂驚見腐屍 死因待解剖釐清

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市蘆竹某車廠林姓老闆，昨天傍晚4時整理廢棄車輛，在一輛賓士轎車後車廂發現一具腐爛男屍，當場嚇傻，不知該如何處理，直到深夜11時許才回神報案；桃園檢警初步調查，死者是家住桃園的黃姓男子，死亡時間已久，由於現場沒有打鬥痕跡，黃男身上衣著完好，死因及死亡時間上無法判斷，將擇期解剖釐清。

據了解，該輛賓士車2年多前被送到新北樹林某烤漆廠整理，但後來車子報廢，烤漆廠因疫情關門，車子一擺就是2年多的時間，直到上個月28日才拖回桃園蘆竹區六福一路一處空地暫放。

林姓老闆曾發現車子有異味，但懷疑是小動物屍體，昨天傍晚整理車子，打開後車箱才發現男屍。

警方調查，死者是37歲黃姓男子，桃園人，有通報失聯紀錄，但現場沒有打鬥痕跡，其衣著也完整無破所；檢警今天相驗，由於遺體已經腐爛，初估死亡時間逾月，但確切時間及死因有待法醫進一步解剖。至於死者是何時進入後車廂，則由新北、桃園2地警方追查釐清。

桃園蘆竹區某車廠林姓老闆昨天整理報廢車時，在一輛賓士後車廂發現腐爛男屍，檢警今天相驗尚無法確認死因，將擇期解剖釐清。記者陳俊智／攝影
桃園蘆竹區某車廠林姓老闆昨天整理報廢車時，在一輛賓士後車廂發現腐爛男屍，檢警今天相驗尚無法確認死因，將擇期解剖釐清。記者陳俊智／攝影

桃園 車廂

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