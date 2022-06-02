男開超商賠光欠稅又遇火災 全家陷困境執行署伸援

蔡男開超商賠光又欠稅，改當保全，妻子為照顧長輩而無法工作，還要拉拔兒女讀大學，全案移送執行每月還4000元給國庫，不料蔡家又失火陷困境，執行署人員確認後伸援代繳這個月款項。

54歲蔡姓男子民國105年到108年在彰化縣二水鄉經營便利超商，之後因加盟報酬發生爭議被總公司解約，因員工薪資、勞健保費、營利事業所得稅無力繳納，被移送法務部行政執行署彰化分署執行，由於蔡男目前在南投縣一家公司當保全，分署110年2月發出執行命令。

彰化分署今天發布新聞稿表示，蔡男認為欠國家錢要勇於面對，因此同意彰化分署每月扣8000多元薪水，不過他原本擔任清潔工的妻子因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響工作，家庭收入減少，請求希望減少扣薪金額，待疫情減緩再恢復原先額度。

彰化分署調查發現蔡男岳父失智、岳母罹患帕金森氏症，妻子為照顧長輩而無法工作，而他的大兒子雖然就業，但小兒子、女兒還在就讀大學並申請就學貸款，分署人員認為蔡男一家經濟確實有困難，因此將扣薪金額依蔡男請求降為每月約4000元。

沒想到今年5月4日分署人員又接到蔡男電話表示位於彰化縣田中鎮的租屋處電線走火釀火災，他因救火嗆傷住院多天，房東要求搬家，他還在找房子；承辦人員調查發現，蔡男一家經濟狀況確實變得更差。

為鼓勵蔡男，彰化分署主任行政執行官胡天賜等人今天到蔡男工作處所關心並致贈端午節禮品，並表示已利用彰化分署「愛心社」名義代繳這個月4000元款項，也會持續關懷蔡家狀況並協助向主管機關申請救助。

蔡男感動表示，非常感謝彰化分署關懷，雖然生活困苦，但不會逃避自己欠稅、欠費責任，會努力償還完畢；彰化分署表示，蔡男仍欠費約8萬元。