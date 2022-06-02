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公園內發現疑遭虐殺貓隻遺體 台中警調查偵辦

中央社／ 台中2日電

台中市太平區立德公園，日前有民眾發現一具疑遭虐殺的貓隻遺體，且遺體遭放血肢解，慘狀引發網友熱議，警方獲報後已通報動保處協處，正調閱周邊監視器、訪查偵辦釐清。

有網友日前在臉書（Facebook）「我要當流浪動物義工救援團隊」社團貼文指出，5月28日上午在太平區立德公園，發現一隻遭人為虐殺的貓隻遺體，且貓隻遺體被放血肢解剝皮，頭與身體平放、內臟外露放公園走道上，慘狀引起網友議論。

台中市警察局太平分局今天發布新聞稿表示，日前新平派出所受理民眾報案稱「公園內有貓隻疑遭虐死案件」，員警獲報到場時，現場已無貓隻遺體，經瞭解貓隻事後已由台中市動物保護防疫處處理。

警方指出，當時報案民眾現場以手機內圖片，向員警說明發現貓隻遺體狀況，並指認現場相對位置。經警方查出此貓隻為無主貓，全案受理後，除通報動保處協處外，並持續派員查訪及擴大調閱周邊監視器以釐清案情。

警方表示，已在當地設置巡邏箱加強巡守，防止類似事件發生，並呼籲任何人不得有惡意或無故騷擾、虐待或傷害動物行為，否則將依動物保護法受理，並通報動保單位移送偵辦。

台中市 監視器

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