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影／基隆2層民宅全面燃燒冒火光 消防急灌救未延燒鄰宅

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市中山區通明街1棟2層樓民宅今天下午發生火警，屋內火勢猛烈，幸未延燒到鄰宅。消防人員趕到現場灌救，約40分鐘後將火勢撲滅，進入火場搜救未發現人員傷亡。火災原因由消防局調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午1點55分接獲報案，通明街民宅發生火警，並看到明顯火光。消防人員抵達現場時，屋內已全面燃燒，馬上泡沫及射水，壓制火勢。

消防局調派中山、仁愛、安樂、信義和比堵消防分隊，共15車30人出勤，布設水線朝1、2樓火場滅火，約半小時後控制火勢。

由於屋內堆積不少雜物，消防人員進入火場收拾殘火，下午2點40分滅火。初步勘查燒毀面積約20坪，火場內未發現人員受困，無人傷亡。

基隆市中山區通明街1棟2層樓民宅今天下午發生火警，消防人員趕到現場灌救，約40分鐘後將火勢撲滅。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中山區通明街1棟2層樓民宅今天下午發生火警，消防人員趕到現場灌救，約40分鐘後將火勢撲滅。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中山區通明街1棟2層樓民宅今天下午發生火警，消防人員趕到現場灌救，約40分鐘後將火勢撲滅。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中山區通明街1棟2層樓民宅今天下午發生火警，消防人員趕到現場灌救，約40分鐘後將火勢撲滅。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中山區通明街1棟2層樓民宅今天下午發生火警，消防人員趕到現場灌救，約40分鐘後將火勢撲滅。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆市中山區通明街1棟2層樓民宅今天下午發生火警，消防人員趕到現場灌救，約40分鐘後將火勢撲滅。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆 火災

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