醉後找人出氣？新竹縣竹東一男無端遭毆致死

竹東市場附近東林路與信義路口，昨晚驚傳醉男毆人致死案。圖／竹東警分局提供

只是坐在階梯上休息竟無端慘遭橫禍！新竹縣竹東鎮一名36歲呂姓男子，疑似酒後心情不佳，昨晚行經竹東市場，看到一名年約60歲陳姓男子坐在階梯上，竟沒來由朝著陳男拳打腳踢，甚至一路追打至河堤盡頭，熱心民眾見狀趕緊報案，警方到場時協助陳男還有生命跡象，送醫搶救後不治死亡，嫌犯動機與死因警方正在釐清中。

事發地點就在竹東鎮東林路與信義路口，據當地居民表示，被打的陳男有兩個哥哥，平常陳男都打零工維生，名下有一棟4樓透天，但他因喜愛自由，常常在街頭遊蕩，也因此被不少人誤認街友，甚至還有熱心民眾會拿吃的給他。

由於結交街友朋友，案發當晚與3名友人在竹東市場某店家旁階梯上喝酒聊天，散會後陳男繼續在階梯上休息，沒想到剛喝完酒的呂男經過疑似心情不佳、想找人出氣，竟莫名對陳男拳腳相向，甚至還用腳朝陳男頭部猛踹，直到警方獲報到場，呂男才停止攻擊。

警方獲報後火速趕抵現場，並當場將呂男逮捕歸案，但發現陳男頭部有明顯外力造成的創傷，經送醫搶救半小時，於昨日晚間11點46分宣告不治。

檢警今天相驗時，針對案發現場的石頭採集血跡，查看是否使用石頭攻擊陳男頭部，依初步跡象研判，頭部創傷疑為嫌犯呂男腳踹導致。

新竹縣社會處表示，調查得知死者陳姓男子並非新竹縣社會處列冊之關懷街友，目前已由警政系統幫忙協尋家屬。而犯案的36歲呂姓男子已由竹東派出所訊問完畢，全案朝殺人罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

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