快訊

口罩政策有望鬆綁？ 陳時中：「這1情況」可考慮免戴

7964確診者住院中 陳時中：病床使用雙北略降、其他地方略升

病歿+144例、90人未打滿3劑疫苗 再增9歲確診童家中死亡

醉後找人出氣？新竹縣竹東一男無端遭毆致死

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

竹東市場附近東林路與信義路口，昨晚驚傳醉男毆人致死案。圖／竹東警分局提供
竹東市場附近東林路與信義路口，昨晚驚傳醉男毆人致死案。圖／竹東警分局提供

只是坐在階梯上休息竟無端慘遭橫禍！新竹縣竹東鎮一名36歲呂姓男子，疑似酒後心情不佳，昨晚行經竹東市場，看到一名年約60歲陳姓男子坐在階梯上，竟沒來由朝著陳男拳打腳踢，甚至一路追打至河堤盡頭，熱心民眾見狀趕緊報案，警方到場時協助陳男還有生命跡象，送醫搶救後不治死亡，嫌犯動機與死因警方正在釐清中。

事發地點就在竹東鎮東林路與信義路口，據當地居民表示，被打的陳男有兩個哥哥，平常陳男都打零工維生，名下有一棟4樓透天，但他因喜愛自由，常常在街頭遊蕩，也因此被不少人誤認街友，甚至還有熱心民眾會拿吃的給他。

由於結交街友朋友，案發當晚與3名友人在竹東市場某店家旁階梯上喝酒聊天，散會後陳男繼續在階梯上休息，沒想到剛喝完酒的呂男經過疑似心情不佳、想找人出氣，竟莫名對陳男拳腳相向，甚至還用腳朝陳男頭部猛踹，直到警方獲報到場，呂男才停止攻擊。

警方獲報後火速趕抵現場，並當場將呂男逮捕歸案，但發現陳男頭部有明顯外力造成的創傷，經送醫搶救半小時，於昨日晚間11點46分宣告不治。

檢警今天相驗時，針對案發現場的石頭採集血跡，查看是否使用石頭攻擊陳男頭部，依初步跡象研判，頭部創傷疑為嫌犯呂男腳踹導致。

新竹縣社會處表示，調查得知死者陳姓男子並非新竹縣社會處列冊之關懷街友，目前已由警政系統幫忙協尋家屬。而犯案的36歲呂姓男子已由竹東派出所訊問完畢，全案朝殺人罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹

延伸閱讀

竹市府送262名獨老應景粽子禮盒 加碼送街友防疫皂

議員指球員疑染疫還出賽 竹縣棒委會：非事實

再延一周！新竹縣高中以下學校持續遠距教學至6月10日

新竹街友疫情衝擊苦 人安基金會暖心發粽子、防疫包

相關新聞

嚴重塞車！國道1號南向高雄路段傳貨車翻覆 傷亡不明

國道一號南向高雄路段369.8公里處，今天下午2時許，傳出貨車翻覆，造成該路段路面封閉，目前鼎金系統南下往瑞隆路段，嚴重...

醉後找人出氣？新竹縣竹東一男無端遭毆致死

只是坐在階梯上休息竟無端慘遭橫禍！新竹縣竹東鎮一名36歲呂姓男子，疑似酒後心情不佳，昨晚行經竹東市場，看到一名年約60歲...

台南頂美公園遊具綁西瓜刀傷童 全市將增設86支監視器

台南市安南區頂美公園暗藏西瓜刀造成幼童被割傷，市長黃偉哲表示，台南市公園多，公園的幅員遼闊，會考量配合公園周邊的路口監視...

金門駕駛不當超車撞對向車 車頭皆毀損嚴重

環島東路一段為金門重要的聯外幹道且道路較為狹窄，嚴禁超車，昨（1）日下午16時30分左右，有一位王姓駕駛自小客車搭載乘客...

影／遠距上課不專心挨罵 土城警尋獲負氣離家國小男童

新北市一名國小3年級男童因疫情在家遠距上課不專心被媽媽責罵，趁媽媽午睡負氣離家，土城警方獲報在暗夜雨中發現已在街頭流浪長...

疑陷毒品交易成「肉票」 老夫妻嚇壞提200萬要救兒

桃園市陳姓婦人昨天在家接到電話，兒子疑似被捲入毒品交易遭綁票，對方獅子大開口要求300萬元，嚇壞的陳婦趕赴銀行領出200...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。