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台南頂美公園遊具綁西瓜刀傷童 全市將增設86支監視器

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市安南區頂美公園暗藏西瓜刀造成幼童被割傷，市長黃偉哲表示，台南市公園多，公園的幅員遼闊，會考量配合公園周邊的路口監視器，那是由警察局來負責，以及公園的主管單位、工務局或是教育局等等的相關局處來負責，在公園周邊的重要地點來設立監視器，那原則上以分區逐步來佈置監視器，全面檢討一些公園周邊的範圍。

安南區市議員王錦德事發後前往會勘，他表示，頂美公園位在和欣客運旁，是十多年前重畫時設置，使用的人很多，但兒童遊具區是無尾巷，附近只有一排房子，出入的人不多，也沒有監視器，但據了解當天有一位家長帶小孩去玩時，發現公園裡有男子舉止異常就沒有進去，後來一位爸爸帶小孩去溜滑梯就被割傷才報案。

市府工務局表示，針對維護公園安全早已完成重點公園裝置監視器，未來將結合警政系統全面盤點安裝，目前裝設原則以民眾使用率高的公園，如台南公園、平實公園等共8座公園，合計59支。

目前工務局也編列每年租用費用77萬4000元，針對下營區、柳營區、白河區、鹽水區、官田區、學甲區、佳里區、西港區、將軍區及麻豆區等11行政區共17處鄰里公園，及工務局自管鹽水月津港公園及新營綠都心公園共增設86支監視器，預計於8月底前完成。後續也將結合警政系統全面盤點使用頻率高具治安風險的公園，再增設監視器以維市民安全。

台南市長黃偉哲表示台南公園多幅員又廣，裝設監視器也只能監看進出公園的人。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲表示台南公園多幅員又廣，裝設監視器也只能監看進出公園的人。記者吳淑玲／攝影
市議員王錦德會勘發生西瓜刀事件的安南區頂美公園。圖／王錦德提供
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監視器 台南 警察

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