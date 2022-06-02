桃園市警察局長提前退休 警政署發布許錫榮升任

桃園市警察局長陳國進下月16日屆齡退休，提前在本月7日退休，警政署今天下午發布人事案，由署警政委員許錫榮升任，本月7日交接到任。許被視為與桃園市長鄭文燦關係良好，警界傳聞已久將接任桃園，對於他出線並不意外。

許錫榮是警察大學46期畢業，曾任雲林縣警察局長及桃園市警察局督察長、副局長，去年8月從彰化縣警察局長升署警政委員，就六都警察局長接班位置，這次接任桃園，警界盛傳就是鄭文燦直接「欽點」。

警界解讀，署警監一階警政委員詹永茂也被視為鄭文燦人馬，在台南市警察局長任內，因長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生命案爆吃案，去年1月被調回警政署，若再派六都局長難免引非議。

警政署說，許錫榮先後在桃園任職近8年，擔任過大溪、龜山、八德、中壢及桃園等5任警分局長，熟悉桃園勤、業務運作及轄區治安狀況，可達成治安維護任務。

陳國進與警政署副署長李永癸、署主任秘書江振茂下月屆退，因考試院、行政院今年4月公告已退休軍公教人員或遺族月退撫金調高百分之2，7月前退休符合資格可「多領」，選擇提前退休。李永癸、江振茂將在本月30日退休，警政署陸續檢討人事。