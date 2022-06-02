金門駕駛不當超車撞對向車 車頭皆毀損嚴重

環島東路一段為金門重要的聯外幹道且道路較為狹窄，嚴禁超車，昨（1）日下午16時30分左右，有一位王姓駕駛自小客車搭載乘客陳民，沿環島東路一段由鵲山圓環往沙美方向行駛，疑不當超車，與對向車輛由呂姓駕駛的自小客車相撞，造成兩輛車的車頭接近全毀，2名駕駛送醫，警方表示，兩車駕駛的酒測值皆為0，肇事責任正由警方查證中。

金湖分局今天表示，王姓駕駛自小客車搭載乘客陳民，沿環島東路一段由鵲山圓環往沙美方向行駛，疑因跨越雙黃線超車撞向沿環島東路一段由沙美往鵲山圓環方向行駛的呂姓駕駛，這場事故造成王民腳部割傷、挫傷；陳民及呂民挫傷。

警方據報趕抵上開事故現場，迅速排除事故及疏導交通，因該事故路段為重要聯外幹道，往來車流十分頻繁，引起不少人注意和關切。

據現場人員表示，這場事故疑因不當超車，且速度頗快，讓兩部自小客的車頭嚴重毀損，其中王姓駕駛的車頭整個凹陷，擋風玻璃也裂開，連輪胎也都爆胎，現場滿地都是滲漏出來的機油與碎裂的車殼碎片，這場事故造成3人割傷、挫傷，其中王姓駕駛、呂姓駕駛均送醫救治。