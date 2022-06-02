影／遠距上課不專心挨罵 土城警尋獲負氣離家國小男童

新北市一名國小3年級男童因疫情在家遠距上課不專心被媽媽責罵，趁媽媽午睡負氣離家，土城警方獲報在暗夜雨中發現已在街頭流浪長達8小時的男童，耐心開導，並通知家長帶回。

土城警分局土城派出所員警吳竹威及黃英股上周三晚上10時許接獲民眾報案，指稱土城區裕生路102巷口有一名小男孩獨自撐傘在雨中四處徘徊，且身旁無大人陪同，警方獲報到場詢問就讀國小3年級的9歲男童時，他一開始還不願回答，並路出一副害怕回家的神情。

經警方耐心詢問，男童才卸下心防說出自己姓名，坦言當天上午在家線上遠距上課，因不專心被媽媽責罵，一氣之下在當天下午2時計，趁母親午睡時，獨自一人跑出家門，又不慎把平板電腦摔壞，因此更害怕回家又會遭媽媽罵，又不知道能去哪裡，只能在學校附近一直徘徊，所幸遇到好心的民眾報案。

男童母親接通知，焦急趕來接人，單親的她向警方表示，自已工作是上晚班，白天兒子上課時十分不專注便念了幾句，沒想到兒子趁她午睡時，留下紙條告知要離家出走，明天才會回家，她看到紙條後趕緊跟外婆到處尋，尋遍兒子常去的公園、朋友家皆未發現，直到晚上10時許接到警方電話，才趕緊過去，也十分感謝員警對兒子的協助及開導。