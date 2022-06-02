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疑陷毒品交易成「肉票」 老夫妻嚇壞提200萬要救兒
桃園市陳姓婦人昨天在家接到電話，兒子疑似被捲入毒品交易遭綁票，對方獅子大開口要求300萬元，嚇壞的陳婦趕赴銀行領出200多萬，正要匯款時被行員察覺有異並報案，才釐清是詐騙集團陰謀。
桃園警分局武陵派出所員警沈哲旭、林佑叡及陳碩儒，昨天14時15分許接獲轄區金融機構通報，指民眾疑似遭到詐騙，準備匯出鉅款，請員警到場協助勸導。
員警到場了解，該名陳姓婦人（66歲）表示跟丈夫在家接到歹徒電話，對方聲稱兒子跟朋友涉及300萬元的毒品交易，結果朋友跑了，作保的兒子要負責，如不交付300萬要對他不利。
陳婦說，電話那頭隨即傳來疑似「兒子」哭聲，讓夫妻倆聽了嚇壞，焦急表示沒有這麼多錢，要去跟親友借。
警方了解，歹徒主動「打折」表示有多少匯多少，並要求不准掛電話，於是由丈夫持續通話，陳婦則火速趕到銀行領出2百餘萬準備匯款救兒，但行員發現有異，馬上報警。
員警到場後，協助婦人以電話聯繫，確認兒子正在工廠上班，才讓婦人鬆了一口氣；另一頭的丈夫此時還不敢掛電話，直到陳婦透過鄰居相告，這才終於落幕，而員警也依規定通報，並護送陳太太安全返家。
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