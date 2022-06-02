高雄街友半裸陳屍人行道座椅 監視器曝他久坐無動靜

高雄市一名徐姓男子今天上午被人發現半裸陳屍在左營區城峰路行人道座椅上，警方獲報趕抵，拉封鎖線採證，警方調閱監視器發現，長期在外流浪的徐男，昨晚8時坐在長椅上，久久無動靜，今早卻離奇死亡，警方初步研判無他殺之嫌，因徐男死因不明，已報請檢察官相驗。

警方指出，左營警分局舊城路派出所今天上午9時20分許，接獲民眾報案，指轄區內城峰路人行道椅子上，有一名疑似附近的遊民未穿上衣，半裸坐倒在椅子上，一動也不動，疑似已死亡。

警消趕到現場，發現男子已明顯死亡，依據男子身上留有的紙條，查出是在外流浪的徐姓男子（54歲），鑑識人員到場採證，初步檢視徐男身上無外傷，現場也無打鬥等外力痕跡。

警方調閱監視器發現，徐男昨晚8時許，即坐在椅子上，久久都無動靜，直到今天上午被人發現倒臥在椅子死亡，警方表示，徐男死因尚無法確認，已報請檢察官相驗，以查明死因。

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