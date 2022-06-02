驚險瞬間！國三2車追撞瓦斯桶散落 2車閃避不及也遭殃

國道三號南下251.6公里處今天上午10時許發生一起車禍事故，1輛大自貨車疑未注意車前狀況，撞擊一輛正在外側路肩作業的清掃車，大自貨車側翻外側路肩，車上載的貨物散落一地，其中還有瓦斯桶，所幸經確認後是空桶，該起事故有1人受傷，11點24分左右已排除。

據了解，今天上午33歲簡姓男子駕駛大自貨車，行經國道三號南下251.6公里路段，疑似未注意車前狀態，不慎撞擊由43歲洪姓男子駕駛，正在路肩作業的清掃車，該輛大自貨車隨即側翻在外側路肩，其車上載的瓦斯桶、空桶等散落車道上。

當時行經該路段的2輛自小客車閃避不及，分別撞上散落在路面的瓦斯空桶，車輛停放在外側路肩及跨越中線車道，國道三號第八大隊古坑分隊獲報趕抵現場處理，該起事故造成1人擦挫傷，所幸沒有大礙，4名當事人酒測值均為0。

由於有4輛事故車輛，拖吊車需分別移開車輛並拖離現場，現場暫時封閉中、外線2車道暫，僅開放內側車道通行消化回堵車流，經人員處理後，11點24分事故排除，全線恢復通行。