開車族注意⋯端午高鐵台中站科技執法 避塞秘笈搶先看

台中市警局烏日分局因應端午節連假明起連三天，今天公布高鐵台中站區及東海商圈交通疏導重點，烏日分局透過「行車流暢中心」運用路口監視器監控易壅塞路段，調派警力疏導，其中高鐵台中站旅客接送採「分流分區」科技執法，提醒民眾配合，以免荷包失血。

烏日分局研判，中彰投旅客搭乘高鐵比例高，進出站區以經由台74線中彰快速道路台中高鐵匝道口為主，較易遇壅塞。建議南投民眾請由中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段；彰化民眾請由王田交流道(或大度橋)接烏日區中山路；台中民眾請由台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路( 建國路、學田路、中山路等）；也可多利用台鐵新烏日火車站前廣場。

烏日警分局說，高鐵站區一、二樓採接分區科技執法，設置「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客等違規，透過智慧影像分析，自動擷取影像依法逕行舉發。

烏日警分局指出，高鐵站2樓為送客專用，只供民眾下車，禁止臨停載客；1樓7號門則為接客專用，禁車輛臨停等候旅客，提前抵達的車輛可免費暫停高鐵特約停車場(嘟嘟房)，保有30分鐘之免費停等時間，等親友到達時再前往接客，切勿在周邊道路臨停過久，造成荷包失血。