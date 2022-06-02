黑吃黑！私吞110萬詐款 遭竹聯幫拘禁勒贖「水刑」伺候

新北市楊姓男子日前加入詐騙集團當車手，前天收款110萬後沒有向上交付，詐團教唆幫眾將他拘禁，並勒索家人；警方昨天獲報展開調查，一天內找到楊男，帶回犯嫌等6人。據悉，楊男全身是傷，拘禁期間被皮帶、棍棒攻擊，遭綑綁後更慘遭汽車旅館浴缸「水刑」，幸沒有生命危險。

警方調查，白姓男子（25歲）等6人是竹聯幫明仁會成員，5月31日接獲指示，向楊男索討110萬元，當天晚上5點，派熟識楊的林男（19歲）把他約出來，再趁隙強行擄走並限制行動。

白男等人擄走後，昨天清晨2點多打電話給楊男的養父（49歲）恐嚇取財，起初要求30萬元，最後強勢拉高到200萬，養父不知真假，情急之下，早上10點親自去新北市刑大報案。

新北市刑大獲悉，與楊男戶籍地所在的永和警方共組專案小組，為求人質安全，要楊男養父聯絡對方，答應交付贖金，雙方相約昨天下午3點在北市萬華區福星公園面交。

警方埋伏在旁，發現犯嫌出現上前攔查，對方拒檢加速逃逸，警方偵防車遭撞，情急之下，在西門町街頭對空連開2槍制止，順利逮捕開車的孫姓男子（21歲）；詢問後知道被害人在白男手上，人押在桃園某汽車旅館，火速南下逮人。

白男等人將楊男拘禁在旅館內，用皮帶、棍棒攻擊，更將人泡在浴缸內冷熱水澆灌「冰火五重天」，楊男眼部瘀青，雙手雙腳都有燒燙傷；期間西門町開槍案經媒體曝光，白男獲悉後立刻把人帶走，押上車開車南下漫無目的逃逸，一度南下到雲林西螺。

白男等人知道遭警方鎖定，最後索性北上將楊男釋放回新北市，考量他身上有傷，還特別丟包在板橋亞東醫院，楊自行包紮後，搭計程車回中和住處。

警方擴大追查，昨天晚上11點多在住處找到楊男，確認沒有生命危險鬆一口氣，隨後在一小時內，逮捕、帶回在逃共犯共5人；包含在西門町逮捕的孫男，全案6人到案，警詢後依恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送法辦。