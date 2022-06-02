快訊

桃園以南等19縣市跟進延長遠距教學 各縣市做法一次看

獨家專訪車海榮：南韓史上首位LGBT議員誕生

摩鐵裝針孔爆老闆是檢察官 雄檢：業者配偶是台南地檢署前檢察官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑吃黑！私吞110萬詐款 遭竹聯幫拘禁勒贖「水刑」伺候

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市楊姓男子日前加入詐騙集團當車手，前天收款110萬後沒有向上交付，詐團教唆幫眾將他拘禁，並勒索家人；警方昨天獲報展開調查，一天內找到楊男，帶回犯嫌等6人。據悉，楊男全身是傷，拘禁期間被皮帶、棍棒攻擊，遭綑綁後更慘遭汽車旅館浴缸「水刑」，幸沒有生命危險。

警方調查，白姓男子（25歲）等6人是竹聯幫明仁會成員，5月31日接獲指示，向楊男索討110萬元，當天晚上5點，派熟識楊的林男（19歲）把他約出來，再趁隙強行擄走並限制行動。

白男等人擄走後，昨天清晨2點多打電話給楊男的養父（49歲）恐嚇取財，起初要求30萬元，最後強勢拉高到200萬，養父不知真假，情急之下，早上10點親自去新北市刑大報案。

新北市刑大獲悉，與楊男戶籍地所在的永和警方共組專案小組，為求人質安全，要楊男養父聯絡對方，答應交付贖金，雙方相約昨天下午3點在北市萬華區福星公園面交。

警方埋伏在旁，發現犯嫌出現上前攔查，對方拒檢加速逃逸，警方偵防車遭撞，情急之下，在西門町街頭對空連開2槍制止，順利逮捕開車的孫姓男子（21歲）；詢問後知道被害人在白男手上，人押在桃園某汽車旅館，火速南下逮人。

白男等人將楊男拘禁在旅館內，用皮帶、棍棒攻擊，更將人泡在浴缸內冷熱水澆灌「冰火五重天」，楊男眼部瘀青，雙手雙腳都有燒燙傷；期間西門町開槍案經媒體曝光，白男獲悉後立刻把人帶走，押上車開車南下漫無目的逃逸，一度南下到雲林西螺。

白男等人知道遭警方鎖定，最後索性北上將楊男釋放回新北市，考量他身上有傷，還特別丟包在板橋亞東醫院，楊自行包紮後，搭計程車回中和住處。

警方擴大追查，昨天晚上11點多在住處找到楊男，確認沒有生命危險鬆一口氣，隨後在一小時內，逮捕、帶回在逃共犯共5人；包含在西門町逮捕的孫男，全案6人到案，警詢後依恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送法辦。

白男警詢時稱，「一切都是自導自演啦，是楊男欠錢，要我們拘禁並恐嚇他養父拿錢」，警方半信半疑，回頭問楊男，雖他也表示「是自導自演」但猜測是被迫所說，另有隱情；經深入探究，清查金流，確認楊男擔任車手，因侵吞110萬元無法向上交代，才被拘禁。

新北市警方今天清晨0點40分，將涉案6人帶回永和警分局偵辦。記者翁至成／攝影
新北市警方今天清晨0點40分，將涉案6人帶回永和警分局偵辦。記者翁至成／攝影
新北市永和警方昨天跟追犯嫌至台北市，行徑西門町時他企圖逃逸，警方立刻對空開槍並破窗逮人。記者翁至成／翻攝
新北市永和警方昨天跟追犯嫌至台北市，行徑西門町時他企圖逃逸，警方立刻對空開槍並破窗逮人。記者翁至成／翻攝
被害人楊姓男子全身是傷，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
被害人楊姓男子全身是傷，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
永和警方在板橋將人壓制逮捕。記者翁至成／翻攝
永和警方在板橋將人壓制逮捕。記者翁至成／翻攝
被害人楊姓男子全身是傷，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
被害人楊姓男子全身是傷，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝

西門町 恐嚇

延伸閱讀

擄人勒贖200萬自導自演？看新聞急丟包肉票 警：有隱情

西門町槍響破案…遭拘禁索討200萬贖金 新北警救出人質

新北警在西門町鬧區開2槍逮人 涉30萬贖金「案情疑點重重」

男逃到西門町衝撞警被開2槍制伏 監視器畫面曝光

相關新聞

小3男童線上教學連不上眼眶淚轉 阿嬤急奔派出所求幫忙

疫情升溫，各地遠距教學，屏東縣潮州鎮小三男童，不熟悉數位學習平台，無法線上授課，相當懊惱，媽媽又去上班，只剩他跟阿嬤在家...

疑陷毒品交易成「肉票」 老夫妻嚇壞提200萬要救兒

桃園市陳姓婦人昨天在家接到電話，兒子疑似被捲入毒品交易遭綁票，對方獅子大開口要求300萬元，嚇壞的陳婦趕赴銀行領出200...

北市內湖公園驚見男屍 警初判非他殺持續釐清中

台北市內湖區一處公園內今晨有民眾發現一具男屍，頸部有2處刀傷，警方介入後排除外力介入，初判是輕生案件，持續釐清確切案情中...

高雄街友半裸陳屍人行道座椅 監視器曝他久坐無動靜

高雄市一名徐姓男子今天上午被人發現半裸陳屍在左營區城峰路行人道座椅上，警方獲報趕抵，拉封鎖線採證，警方調閱監視器發現，長...

驚險瞬間！國三2車追撞瓦斯桶散落 2車閃避不及也遭殃

國道三號南下251.6公里處今天上午10時許發生一起車禍事故，1輛大自貨車疑未注意車前狀況，撞擊一輛正在外側路肩作業的清...

開車族注意⋯端午高鐵台中站科技執法 避塞秘笈搶先看

台中市警局烏日分局因應端午節連假明起連三天，今天公布高鐵台中站區及東海商圈交通疏導重點，烏日分局透過「行車流暢中心」運用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。