影／命懸一線！國道警察處理車禍 遭失控來車側撞警車

天雨路滑要小心開車！今年5月26日晚間，國道3號清水路段下起大雨，先是有一輛轎車自撞內側護欄後，無法移動，國道警察第七大隊大甲分隊發現主動處理，沒想到在設置安全警示設施才4分鐘，有輛轎車見前方有狀況，失控打滑側撞警車後車尾，雖然人員沒有傷亡，但都嚇出一身冷汗。

國道警察第七大隊今天公布這段驚險的畫面，警方說，5月26日晚間8時49分許，在南向174.5公里處清水路段內線車道，有輛轎車因當時雨勢甚大，路面濕滑，加上視線不良，失控自撞內側護欄後，無法移動，大甲分隊巡邏車在巡邏中主動發現。

為顧及來往行車及民眾安全，警方先在後方擺設交維設施並開啟升降式LED警示燈，且在自撞車後方警戒指揮等待緩撞車到場。沒想到才過了4分鐘，隨後卻有另一輛由28歲鐘姓男子駕駛自小客車，因見前方狀況失控打滑，側撞警車車尾，造成警車嚴重受損，粗估維修金額約62萬元。

警方指出，此件事故可說「命懸一線」，還好當時處理員警依國道公路警察局推動「簡化A3事故處理程序、善用緩撞車、電動升降LED桿式輔助警示燈」的處理原則，在緩撞車尚未抵達現場前，全程在後方警戒，才能在第一時間做出正確反應閃避失控車輛，所幸未造成人員傷亡。