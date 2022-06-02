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船東欠錢聯利輪遭丟包 高雄港船員掛布條討工資要回家
貝里斯籍散貨輪「UNIPROFIT（聯利輪）」今年3月擱淺台東外海，順利拖淺後，被拖帶至高雄港21號浮筒，但該輪大陸籍船東卻與船員爆發薪資問題，加上遭拖帶公司申請假扣押，船員領不到薪資，船也無法離開高雄港，船員被迫高掛白布條「要回家」，外界憂心船員生活補給恐陷入困難。航港局表示，船上生活用品由船代公司協助，今天會補給用水和用油。
「聯利輪」3月8日擱淺在台東富岡漁港外，經航港局多次嘗試，由岸側大型吊車進行貨載減輕，再配合潮汐，順利在3月22日成功拖淺，隨後拖往高雄港，但包含拖淺、拖帶回港等費用，高達2000萬元，該船船東卻不理，積欠民間拖代公司費用，遭拖帶公司至法院申請假扣押。
「聯利輪」在高雄港靠泊2個月，據了解船上含陸籍、印尼籍船員計16名，但船東、船員間因薪資、伙食物資補給等問題，遲遲未妥善處理，宛如遭丟包在高雄港內。
船員不僅下不了船，也不知道何時才能離港，船長只能在船員生活區周遭掛上白布條，以中文、英文寫下「要工資要回家」，由於靠泊位置正好位於知名景點「棧二庫」旁，醒目布條格外引遊客注目，憂心船員生活補給恐陷入困難。
對此，航港局南航中心主任張博彥表示，因船東積欠民間拖帶公司費用，拖帶公司至法院申請假扣押2千多萬元，目前聯利輪不能出港。船東必須解決完欠款問題，南航收到法院公文後才能放行。
張博彥表示，目前船上船員的民生用品皆有船代公司協助補給，今天也會進行飲用水和船隻用油的補給。
今年3月聯利輪在台東擱淺時，為處理船上貨物減載，航港局出動的大型吊車將貨櫃吊離。據了解這筆費用船東已處理，但在船隻進到高港後，船東請民間拖帶公司處理的相關修繕、拖帶都未付款，拖帶公司為保障權益才到法院進行假扣押。
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