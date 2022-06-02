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男子違規遭警攔檢通緝身分曝光 未婚妻錯愕「不可能」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局海安派出所員警昨天在海安路與民生路口發現1輛轎車停等紅燈時，違規占用機車停等區攔檢，先以M-Police行動載具查詢車籍，發現車主25歲高姓男子竟是涉詐欺、妨害自由等4案通緝犯當場逮捕，同車未婚妻一臉錯愕，從員警口中得知男友身分高呼「不可能」。

據調查，高姓男子因涉嫌詐欺、妨害自由、洗錢防制法等案件未到案，今年3月底為橋頭、台南、新竹等3處地檢署及新竹地方法院發布通緝在逃。昨日中午載著18歲未婚妻到台南市區遊玩，不料途中因路口違規為員警盤檢。

經警方M-Police行動載具查詢車籍，發現車主高男是通緝犯，經確認其身分無誤後當場逮捕，未婚妻慌張地直問警方：「發生什麼事」，此時她才獲知男友是名通緝犯，一臉不可置信。

高男也在未婚妻陪同下，為警逮捕回派出所接受調查。最後因應近期防疫作為，以視訊方式由各地檢署檢察官偵訊後飭回。

海安派出所警員洪正維昨天中午12時30分巡邏時，在海安路與民生路口發現1輛轎車停等紅燈時違規占用機車停等區，影響機車通行安全。警員上前攔檢並先以M-Police行動載具查詢車籍，發現車主竟是通緝犯，不動聲色請求警力支援，並要求高男開至路旁接受駕籍查證，待其熄火下車再度確認通緝身分，當場逮捕。

台南市警二分局員警昨天發現1輛轎車停等紅燈時，違規占用機車停等區攔檢，發現車主25歲高姓男子竟是涉詐欺、妨害自由等4案通緝犯當場逮捕。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局員警昨天發現1輛轎車停等紅燈時，違規占用機車停等區攔檢，發現車主25歲高姓男子竟是涉詐欺、妨害自由等4案通緝犯當場逮捕。記者邵心杰／翻攝
警方確認高男通緝身分無誤後當場逮捕，未婚妻慌張地直問警方：「發生什麼事」，此時她才獲知男友是名通緝犯，直呼「不可能」。記者邵心杰／翻攝
警方確認高男通緝身分無誤後當場逮捕，未婚妻慌張地直問警方：「發生什麼事」，此時她才獲知男友是名通緝犯，直呼「不可能」。記者邵心杰／翻攝

通緝 台南 車主

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